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Congreso Nacional condecora a los mundialistas de España 82 con Gran Cruz con Placa de Plata

Considerada por la prensa internacional como la "cenicienta" del grupo anfitrión, Honduras sorprendió al mundo y estuvo cerca de avanzar a la siguiente ronda en España 1982. Hoy el plantel fue galardonado por el Congreso Nacional.

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 14:02
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Los héroes de España 1982 recibieron este miércoles 17 de junio una Condecoración de Honor del Congreso Nacional en el grado de Gran Cruz con Placa de Plata y Pergamino Especial, en reconocimiento a la primera clasificación mundialista de Honduras. Aquí las imágenes del emotivo momento.

 Fotos: David Romero/EL HERALDO.
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Exintegrantes de la histórica Selección Nacional de Honduras de España 1982 posaron con sus galardones tras ser homenajeados por su legado deportivo y aporte a la identidad nacional.

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El Congreso Nacional rindió tributo a la generación dirigida por José de la Paz Herrera Uclés, "Chelato Uclés", considerada una de las más emblemáticas en la historia del fútbol hondureño.
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Familiares de los mundialistas fallecidos recibieron reconocimientos póstumos durante una emotiva ceremonia que recordó a los protagonistas de la gesta de España 1982.
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La ceremonia destacó el papel de los mundialistas de 1982 en la proyección internacional de Honduras y en el fortalecimiento del orgullo nacional.
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El reconocimiento legislativo evocó el histórico empate de Honduras ante España en el Mundial de 1982, partido que marcó un antes y un después para el fútbol catracho.
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Los homenajeados recibieron aplausos y muestras de admiración por parte de diputados, familiares e invitados especiales que asistieron al acto solemne.
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Fotografías y recuerdos de la primera aventura mundialista de Honduras acompañaron la ceremonia celebrada en el Congreso Nacional.
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El legado de "Chelato" Uclés estuvo presente durante el homenaje, donde se recordó su liderazgo al frente de la histórica selección hondureña.
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Familiares de José Roberto "El Macho" Figueroa, Domingo Drummond y otros futbolistas fallecidos recibieron las distinciones póstumas en nombre de sus seres queridos.
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La Condecoración de Honor reconoce el aporte histórico de los mundialistas de España 1982 al deporte, la cultura y la identidad de Honduras.
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Los integrantes de la histórica plantilla revivieron anécdotas y momentos inolvidables de la Copa Mundial celebrada en España hace más de cuatro décadas.
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El Congreso Nacional destacó que la generación de España 1982 abrió el camino para las futuras participaciones mundialistas de Honduras.
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La emoción marcó la entrega de reconocimientos póstumos a los familiares de Francisco Javier Toledo, Porfirio Armando Betancourt y otros integrantes ya fallecidos.
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Salomón Nazar, Ramón Maradiaga, Gilberto Yearwood y otros referentes de la selección mundialista fueron distinguidos por su contribución al deporte nacional.
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La selección que conquistó el corazón de la afición española en 1982 recibió uno de los más altos honores otorgados por el Estado hondureño.
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Los galardonados fueron Salomón Nazar, Efraín Gutiérrez, Jaime Villegas, Fernando Bulnes, Allan Anthony Costly, Ramón Enrique Maradiaga, Eduardo Antonio «Tony» Laing, David Bueso, Prudencio Norales, Juan Cruz Murillo, Héctor Ramón «Pecho de Águila» Zelaya, Carlos Orlando Caballero, Gilberto Yearwood, Julio César Arzú, Jimmy Steward, Clovis Morales y Francisco «Panchón» Guerra. Además del reconocimiento póstumo a Francisco Javier Toledo, Porfirio Armando Betancourt, José Roberto «El Macho» Figueroa, Domingo Drummond, Roberto Bailey, José Luis Cruz, Celso Fredy Güity y José de la Paz Herrera Uclés, «Chelato Uclés».
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