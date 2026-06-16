OIM: El retorno de hondureños aumenta 43,3 % mientras cae 76,9 % el tránsito migratorio

Tegucigalpa, Honduras.-El retorno de migrantes hondureños aumentó un 43,3 % entre enero y mayo de 2026 respecto al mismo período de 2025, mientras que el ingreso de extranjeros a Honduras con destino hacia Estados Unidos se redujo un 76,9 %, informó este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En los primeros cinco meses de este año retornaron a la nación centroamericana 19,545 hondureños, frente a los 13,641 registrados en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 43,3 %, según un informe publicado en Tegucigalpa por la OIM.

El documento, basado en datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), detalló que solo en mayo pasado fueron retornados 4,017 migrantes hondureños, un 47,31 % más que en el mismo mes del año pasado, cuando se contabilizaron 2,727 retornos.

La OIM precisó que la mayoría de los hondureños retornados fueron hombres (88 %), mientras que las mujeres representaron el 12 %.

El informe señaló que unos 4,281 migrantes, en su mayoría ecuatorianos, ingresaron a Honduras rumbo a Estados Unidos entre enero y mayo, lo que representa una reducción del 76,9 % en comparación con los 18,517 que transitaron por el país centroamericano en el mismo período del año anterior.

Durante el período analizado, los registros mensuales de migrantes en ruta hacia Estados Unidos fueron los siguientes: 1,596 en enero, 609 en febrero, 555 en marzo, 746 en abril y 775 en mayo.