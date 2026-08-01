Trece muertos en Perú tras caída de avioneta sobre las Líneas de Nazca

Lima, Perú.- Trece personas, entre ellos 11 turistas, fallecieron este sábado al sur de Perú al estrellarse la avioneta en la que sobrevolaban sobre las Líneas de Nazca, uno de los principales atractivos turísticos de la región Ica, un día después de una tormenta de arena en la zona.

La municipalidad provincial de Nazca confirmó en un comunicado que la nave accidentada partió de la ciudad de Pisco para volar sobre los enormes geoglifos ubicados en el desierto de esa jurisdicción.

El municipio expresó su profundo pesar por el accidente de la empresa Aerodiana en la zona de Pueblo Viejo que dejó 13 fallecidos (once turistas y dos pilotos).

Hasta el momento se desconoce la identidad de los pasajeros y la policía permanece en la zona, tras acordonar el lugar donde se estrelló e incendió la nave, a la espera del fiscal de turno y de las autoridades de aeronáutica.