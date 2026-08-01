Un avión de combate de EE UU se estrella en una base militar de California

California, Estados Unidos.- Un avión de combate del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se estrelló en una base militar en el sur de California, lo que provocó un pequeño incendio pero no dejó víctimas mortales, según informaron autoridades estadounidenses.

La nave, un F-35B, asignada al Grupo Aéreo 11 de la 3.ª Ala Aérea de los Marines, se precipitó a tierra alrededor de las 10 de la mañana hora local (17.00 GMT) en la Estación Aérea de Miramar, ubicada en San Diego (California).

El portavoz del Cuerpo de Marines, el capitán Steven Keenan, informó que el piloto, la única persona que viajaba a bordo, activó el asiento eyectable y saltó del aparato, y fue posteriormente rescatado.