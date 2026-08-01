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Un avión de combate de EE UU se estrella en una base militar de California

El portavoz del Cuerpo de Marines informó que el piloto, la única persona que viajaba a bordo, activó el asiento eyectable

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 14:35
Un avión de combate de EE UU se estrella en una base militar de California

La nave, un F-35B, asignada al Grupo Aéreo 11 de la 3.ª Ala Aérea de los Marines, se precipitó a tierra en la Estación Aérea de Miramar, ubicada en San Diego (California).

 Foto: EFE

California, Estados Unidos.- Un avión de combate del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se estrelló en una base militar en el sur de California, lo que provocó un pequeño incendio pero no dejó víctimas mortales, según informaron autoridades estadounidenses.

La nave, un F-35B, asignada al Grupo Aéreo 11 de la 3.ª Ala Aérea de los Marines, se precipitó a tierra alrededor de las 10 de la mañana hora local (17.00 GMT) en la Estación Aérea de Miramar, ubicada en San Diego (California).

El portavoz del Cuerpo de Marines, el capitán Steven Keenan, informó que el piloto, la única persona que viajaba a bordo, activó el asiento eyectable y saltó del aparato, y fue posteriormente rescatado.

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El aviador fue llevado a un centro médico local “en condición estable” para ser tratado por lesiones que no ponen en riesgo su vida, explicaron las autoridades militares en un mensaje en su cuenta de X.

El accidente ocasionó un pequeño incendio a poca distancia de la pista de aterrizaje de la base aérea de Miramar, la mayor estación aérea de cazas ('Master Jet Station') del Cuerpo de Marines, según mostró la televisora NBC San Diego.

Las autoridades militares investigan la causa del accidente.

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Redacción web
Agencia EFE

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