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Sismo de 4.7 grados sacude el sur de Italia y deja 26 heridos en Nápoles

El seísmo, el más fuerte en 40 años, provocó evacuaciones de familias, edificios inhabitables, cierre del puerto de Pozzuoli y retrasos ferroviarios, mientras continúa un enjambre sísmico con múltiples réplicas.

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 14:53
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Un terremoto de magnitud 4,7 sacudió Nápoles y la zona de los Campi Flegrei, dejando 26 heridos, dos de ellos graves, y severos daños en Pozzuoli. Aquí las imágenes de los daños dejados por el sismo.

 Fotos: EFE.
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El terremoto fue sentido en toda la ciudad de Nápoles, Isquia y la península sorrentina.
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Los daños materiales obligaron a evacuar cientos de personas en distintos sectores de Pozzuoli.
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Autoridades italianas mantienen vigilancia ante el enjambre sísmico que continúa activo en la región de Campi Flegrei.
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Vecinos evacuados abandonan sus viviendas luego de que varios edificios fueran declarados inhabitables.
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El seísmo, el más fuerte en 40 años según el INGV, provocó alarma y zoozbra entre los residentes.

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Debido a los daños que dejó el sismo provocó evacuaciones de familias, edificios inhabitables, cierre del puerto de Pozzuoli y retrasos ferroviarios.
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El puerto de Pozzuoli fue cerrado por daños en el muelle tras el movimiento telúrico.
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Rescatistas y técnicos evalúan estructuras afectadas en el municipio de Pozzuoli, el más golpeado por el sismo.
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Las autoridades mantienen las alertas debido a que continúa un enjambre sísmico con múltiples réplicas.
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Personal de Protección Civil coordina las labores de asistencia a las familias afectadas por el terremoto en Nápoles.
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Hasta ahora se han detectado de forma preliminar al menos 17 terremotos con magnitud superior a 2,0.
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