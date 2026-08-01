Sismo de 4.7 grados sacude el sur de Italia y deja 26 heridos en Nápoles

Un terremoto de magnitud 4,7 sacudió Nápoles y la zona de los Campi Flegrei, dejando 26 heridos, dos de ellos graves, y severos daños en Pozzuoli. Aquí las imágenes de los daños dejados por el sismo.
El terremoto fue sentido en toda la ciudad de Nápoles, Isquia y la península sorrentina.
Los daños materiales obligaron a evacuar cientos de personas en distintos sectores de Pozzuoli.
Autoridades italianas mantienen vigilancia ante el enjambre sísmico que continúa activo en la región de Campi Flegrei.
Vecinos evacuados abandonan sus viviendas luego de que varios edificios fueran declarados inhabitables.
El seísmo, el más fuerte en 40 años según el INGV, provocó alarma y zoozbra entre los residentes.
Debido a los daños que dejó el sismo provocó evacuaciones de familias, edificios inhabitables, cierre del puerto de Pozzuoli y retrasos ferroviarios.
El puerto de Pozzuoli fue cerrado por daños en el muelle tras el movimiento telúrico.
Rescatistas y técnicos evalúan estructuras afectadas en el municipio de Pozzuoli, el más golpeado por el sismo.
Las autoridades mantienen las alertas debido a que continúa un enjambre sísmico con múltiples réplicas.
Personal de Protección Civil coordina las labores de asistencia a las familias afectadas por el terremoto en Nápoles.
Hasta ahora se han detectado de forma preliminar al menos 17 terremotos con magnitud superior a 2,0.