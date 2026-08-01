Trump comparte un mensaje en su red social con el mapa de Venezuela como estado 51 de EE UU

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este sábado en un mensaje de su red Truth Social un mapa de Venezuela en el que el país sudamericano aparecía pintado con la bandera estadounidense y con la leyenda "Estado 51".

No es la primera vez que el mandatario juega con la idea de la anexión de Venezuela a Estados Unidos desde que el pasado 3 de enero fuerzas militares estadounidenses capturaron al que era presidente del país Nicolás Maduro y lo trasladaran a Nueva York, donde permanece desde entonces a la espera de que comience un juicio federal en su contra por narcoterrorismo.

El pasado 12 de mayo, en unas declaraciones a la cadena de televisión Fox, Trump aseguró que estaba "considerando seriamente" convertir a Venezuela en el estado 51 y, al día siguiente, subió a su red social el mapa del país con la bandera de las barras y las estrellas.