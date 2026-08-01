Tras ser deportado por ICE, guatemalteco se reunió con su familia y luego fue asesinado junto a su esposa

Un matrimonio guatemalteco fue encontrado sin vida en un campo de caña de azúcar en las cercanías de Retalhuleu, en el suroeste de Guatemala. Aquí los detalles de este caso que ha conmocionado al país centroamericano.
Las víctimas fueron identificadas como Nixon Giovanni Pérez Paz, de 43 años, y Glendy Marisol González de la Cruz, de 25. Ambos presentaban signos de violencia y, según las autoridades, fueron encontrados con las manos atadas detrás de la espalda.
De acuerdo con la Policía guatemalteca, Pérez Paz presentaba una herida de bala en el cuello, mientras que González de la Cruz tenía un impacto de bala en la cabeza. En la escena del crimen también fueron localizados casquillos de bala, un zapato y una motocicleta.
La hija menor de la pareja permanecía junto a los cuerpos cuando fueron encontrados los esposos. La menor sobrevivió al ataque y fue rescatada por las autoridades.
Pérez Paz había sido deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, lo que provocó la separación de la familia mientras su esposa permanecía en Missouri con sus tres hijas.
Durante ese tiempo, González de la Cruz dio a luz a la hija menor de la pareja en junio de 2025 y trabajó en dos empleos para mantener a su familia mientras continuaba con un caso de asilo activo en Estados Unidos.
Según la organización de derechos de los inmigrantes Fuerza, las dificultades económicas y el temor de ser detenida y separada de sus hijas llevaron a González de la Cruz a regresar a Guatemala para reunirse con su esposo.
Tras el reencuentro, la familia solo permaneció junta durante unas semanas antes de que ocurriera el crimen que acabó con la vida de ambos, de acuerdo con información divulgada por la agencia internacional.
El Ministerio Público de Guatemala mantiene abierta una investigación para esclarecer el doble homicidio. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado un posible móvil del crimen.
En memoria de la pareja, organizaciones comunitarias convocaron a una vigilia con velas para el 2 de agosto frente al Ayuntamiento de Overland, en Missouri, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad inmigrante rendirán homenaje a las víctimas.