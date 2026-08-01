  1. Inicio
  2. · Mundo

Hombre mata a cuchilladas a tres compañeros de trabajo en Brasil

Según testigos, el autor del crimen sufría de acoso psicológico por parte de los tres compañeros a los que mató. Posteriormente, se quitó la vida

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 12:35
Hombre mata a cuchilladas a tres compañeros de trabajo en Brasil

El crimen cometido por un contratista se reportó en una planta de la empresa Bombril en São Paulo.

 Foto: g1 Globo

Río de Janeiro, Brasil.- Un hombre mató a tres compañeros de trabajo a cuchilladas este sábado en una planta de la empresa Bombril, ubicada en São Bernardo do Campo, uno de los polos industriales más importantes de Brasil en el estado de São Paulo, informaron fuentes oficiales.

El agresor, un contratista de la empresa, se quitó la vida en la celda donde estaba recluido tras ser detenido por las autoridades, según la Secretaría de Seguridad Pública regional.

Destrozos y once heridos tras explosión de coche bomba en Cúcuta, Colombia

De acuerdo con la entidad, el agresor, que estaba en su día de descanso, ingresó al lugar de trabajo en la madrugada de este sábado y atacó a los compañeros, que murieron en el acto.

El contratista, al parecer, sufría acoso psicológico en el trabajo y atacó a sus colegas, un inspector de 39 años, un supervisor de 44 y un operador de montacargas de 54 años, tras una crisis emocional, según testigos de los hechos señalados por las autoridades.

El hombre que fue rendido por otros empleados de la planta y posteriormente detenido y trasladado a una de las comisarías de la ciudad, se suicidó en la celda donde estaba recluido.

¿Por qué autorizan investigar al hijo mayor de Lula da Silva en Brasil?

Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte bajo custodia.

La compañía Bombril emitió un comunicado en el que repudió los hechos y expresó solidaridad con las familias de las víctimas, asegurando que colabora con las autoridades y brinda asistencia a los afectados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias