Fuertes lluvias en Brasil dejan inundaciones y cortes de energía

El Instituto Nacional de Meteorologia emitió este jueves 12 de febrero una alerta roja por tempestades en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, advirtiendo un escenario de “gran peligro”, principalmente en áreas cercanas a la frontera con Uruguay.
De acuerdo con el organismo, se prevén precipitaciones excepcionalmente intensas en cortos períodos, con acumulados de decenas de milímetros por hora, acompañadas de ráfagas de viento de elevada intensidad y probabilidad de caída de granizo.
En este tipo de eventos, el impacto suele extenderse más allá de la lluvia, con posibles cortes de energía eléctrica, caída de árboles e inundaciones, especialmente cuando las tormentas se organizan en líneas de rápido desplazamiento o permanecen estacionarias.
Ante el riesgo de daños en infraestructura, afectación de servicios básicos y complicaciones en rutas, autoridades federales brasileñas activaron apoyo técnico para dar seguimiento al fenómeno y coordinar eventuales respuestas de emergencia.
El sistema frontal también mantiene en alerta a Uruguay. En la noche del miércoles, el Instituto Uruguayo de Meteorologia (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en paralelo a la advertencia brasileña.
El pronóstico público en territorio uruguayo mantiene condiciones de nubosidad, precipitaciones y probables tormentas en varias zonas, con vientos moderados.
En medio del contexto de fuertes lluvias que afectan distintas regiones del sur de Brasil, una adolescente chilena de 15 años permanece hospitalizada en condición estable tras sufrir una descarga eléctrica durante una tormenta que azotó la ciudad de Rio de Janeiro la noche del lunes 9 de febrero.
El incidente ocurrió en el sector de Copacabana, en la Zona Sur de la ciudad, específicamente en la intersección de la calle Santa Clara con la Avenida Nossa Senhora de Copacabana.
Según testigos, la menor cayó al suelo tras recibir la descarga, aparentemente en las cercanías de un poste de alumbrado público, en medio de una lluvia torrencial que provocó acumulación de agua en las calles.
La Secretaría Municipal de Salud informó que la turista fue trasladada al Hospital Souza Aguiar, donde permanece en observación con estado de salud estable.
Durante el intento de auxilio, un vendedor ambulante identificado como Felipe Dias de Castro Souza también resultó afectado por la corriente eléctrica. El hombre relató que al intentar tomar la mano de la joven recibió una descarga, aunque posteriormente fue atendido en urgencias y dado de alta al día siguiente.
Las intensas lluvias y tormentas eléctricas en el sur de Brasil mantienen bajo vigilancia a las autoridades.