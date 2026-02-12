¿Quién es Jacques Leveugle? El "abuelo viajero" que ocultaba 89 abusos a menores

Los detalles del caso apuntan a un patrón que atravesaba fronteras. La Fiscalía informó que el acusado había documentado sus delitos en archivos digitales que contienen miles de fotografías y videos, lo que facilitó la identificación de víctimas en países como Alemania, Rumanía, Marruecos, Túnez, Egipto, Tailandia, Brasil y Colombia entre 1967 y 2022.