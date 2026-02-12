  1. Inicio
¿Quién es Jacques Leveugle? El "abuelo viajero" que ocultaba 89 abusos a menores

Autoridades confirmaron la detención de Leveugle, un jubilado acusado de al menos 89 agresiones sexuales a menores en nueve países, incluyendo Colombia

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 08:13
Jacques Leveugle, un jubilado francés un jubilado francés de 79 años, fue arrestado en París y enviado a prisión, acusado de haber cometido alrededor de 89 delitos sexuales en contra de menores en diferentes países durante varias décadas.

El caso ha impactado al mundo no solo por la gravedad de los cargos, sino también por la forma en la que este hombre que se autodenominaba como un "trotamundos", utilizaba sus viajes para cometer sus crímenes.

La investigación, liderada por la Oficina Central de la Represión de la Violencia contra las Personas (OCRVP) reveló que Leveugle "aprovechaba su apariencia de abuelo inofensivo y su interés cultural para ganarse la confianza de víctimas potenciales", muchas de ellas en situaciones vulnerables.

Los detalles del caso apuntan a un patrón que atravesaba fronteras. La Fiscalía informó que el acusado había documentado sus delitos en archivos digitales que contienen miles de fotografías y videos, lo que facilitó la identificación de víctimas en países como Alemania, Rumanía, Marruecos, Túnez, Egipto, Tailandia, Brasil y Colombia entre 1967 y 2022.

Los registros en plataformas digitales muestran que Leveugle estuvo en Colombia en mayo de 2014, específicamente en el municipio de El Peñol, Antioquia. Allí, según los archivos, interactuó con la comunidad local bajo la fachada de un viajero cultural, mientras ocultaba su verdadera identidad y actividades.

La investigación del caso inició tras una denuncia de su sobrino que encontró el material gráfico en dispositivos electrónicos del sospechoso.

La fiscalía francesa ha imputado cargos por violación de menores de entre 13 y 17 años y agresiones sexuales agravadas, delitos que, por su naturaleza, tiene un alcance transnacional.

Las autoridades mantienen abiertas las vías de cooperación internacional para determinar el alcance total del daño.

Mientras tanto, el acusado permanece en prisión preventiva en Francia, a la espera de que inicie el proceso judicial en su contra.

Por su parte, la comunidad internacional y las víctimas esperan que las investigaciones ayuden a que se esclarezcan los hechos y brindar justicia a todos los afectados.

El caso ha generado gran revuelo en redes sociales, pues además de los presuntos abusos a menores, habría matado a su madre y a su tía de 92 años.

El escándalo ha recordado de Joël Le Scouarnec, un cirujano condenado a 20 años de cárcel por abusar sexualmente de casi 300 niños y considerado como el mayor pederasta en Francia.

