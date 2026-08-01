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Dos personas mueren tras fuerte tiroteo registrado en barrio La Trinidad, Olancho

Dos hombres murieron la tarde de este sábado durante una balacera registrada en el barrio La Trinidad de Catacamas, Olancho. La Policía investiga el hecho

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 18:34
Dos personas mueren tras fuerte tiroteo registrado en barrio La Trinidad, Olancho

Los cuerpos de los fallecidos quedaron tendidos en medio de unos matorrales.

 Foto: Cortesía

Olancho, Honduras.-Un nuevo hecho violento se registró la tarde de este sábado 1 de agosto en el barrio La Trinidad, municipio de Catacamas, departamento de Olancho, donde dos hombres perdieron la vida tras un ataque armado.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas fallecieron en el lugar luego de una fuerte balacera registrada en ese sector del municipio.

Tras el reporte del hecho, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena e iniciar las diligencias investigativas correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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