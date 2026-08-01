Dos personas mueren tras fuerte tiroteo registrado en barrio La Trinidad, Olancho

Olancho, Honduras.-Un nuevo hecho violento se registró la tarde de este sábado 1 de agosto en el barrio La Trinidad, municipio de Catacamas, departamento de Olancho, donde dos hombres perdieron la vida tras un ataque armado.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas fallecieron en el lugar luego de una fuerte balacera registrada en ese sector del municipio.

Tras el reporte del hecho, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona para acordonar la escena e iniciar las diligencias investigativas correspondientes.