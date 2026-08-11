Salud llama a embarazadas a vacunarse contra la tos ferina para proteger a sus bebés

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) pidió a las embarazadas que se vacunen contra la tos ferina para proteger a sus bebés, luego de que en lo que va de este año se reportaran 224 casos y 17 muertes de niños por esta enfermedad. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, explicó que la vacunación durante el embarazo ayuda a proteger al bebé durante sus primeros meses de vida, cuando es más vulnerable a la tos ferina. "La Secretaría de Salud tiene la vacuna disponible en todos los establecimientos de salud. El mensaje a la población es: hay que vacunarnos, las embarazadas, para evitar que su niño se enferme de tosferina y pueda fallecer", dijo Mejía.

Detalló que la vacuna que se aplica durante el embarazo es la Tdap, que protege contra la tos ferina, el tétanos y la difteria. Las autoridades recomiendan recibirla durante los últimos tres meses del embarazo, según la indicación del personal de salud. La vacunación permite que la madre produzca defensas que pueden pasar al bebé durante el embarazo. Esto ayuda a proteger al recién nacido durante sus primeros meses, antes de que complete sus propias vacunas. El llamado de las autoridades se da luego que varios menores fallecieran a causa de la enfermedad; según los datos de la Sesal, las madres de estos menores no habían recibido la vacuna durante el embarazo. El epidemiólogo manifestó que los bebés menores de dos meses tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones por la tos ferina, ya que todavía no han recibido todas las vacunas que forman parte de su esquema de protección.