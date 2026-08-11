PETA pide al fiscal general investigar caso de perro maltrato en Choloma

Tegucigalpa, Honduras.- La organización internacional Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) envió una carta al fiscal generalde la República, Pablo Emilio Reyes, instando a investigar el caso del perro que sufrió maltrato al ser arrastrado por su propio dueño en el municipio de Choloma, Cortés. El pasado 1 de agosto, se viralizó como un hombre amarró a su perro en su camioneta, llevándolo arrastrado por el pavimento de las calles del sector López Arellano.

Este hecho no solo causó indignación a nivel nacional, sino que trascendió fronteras hasta llegar a oídos de PETA, la cual exhortó que se realice una exhaustiva investigación. Además, sugieren que el individuo sea sometido a una evaluación psiquiátrica, considerando que hay estudios que han demostrado que existe una estrecha relación entre la crueldad animal y otras formas de violencia hacia humanos. A su vez, solicitan que el agresor no vuelva a tener contacto con animales para evitar posibles episodios de crueldad a futuro. "Es importante que las personas nunca guarden silencio y siempre denuncien la crueldad hacia los animales", aseveró Alicia Aguayo, directora de PETA Latino.



Carta íntegra

Abogado Pablo Emilio Reyes Theodore. Fiscal General de la República. Le escribo en nombre de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), la organización en defensa de los animales más grande del mundo, con más de 10 millones de miembros y simpatizantes alrededor del mundo, muchos de ellos ciudadanos de Honduras. La presente carta se refiere a un alarmante caso de crueldad hacia los animales difundido recientemente en medios y redes sociales, en el que un hombre presuntamente arrastró a un perro atado a su automóvil en la colonia López Arellano, a la salida de Cerro Verde, en Choloma, Cortés. Según reportes, Spike se encuentra en recuperación gracias al actuar del alcalde Gustavo Mejía y la organización local Patitas de Amor. Como usted sabe, profesionales de la salud mental y altos funcionarios en materia de seguridad consideran el maltrato hacia los animales como una señal de alarma.

La Asociación Americana de Psiquiatría considera la crueldad hacia los animales como un criterio para diagnosticar trastornos de conducta, mientras que el FBI rastrea los casos de crueldad hacia los animales debido a la relación documentada entre estos actos y otras formas de violencia. El vínculo entre la crueldad hacia los animales y la violencia interpersonal es ampliamente reconocido por expertos en criminología y seguridad pública. Respetuosamente, le solicitamos que esta investigación se lleve a cabo con el máximo rigor posible, que se ejerzan las acciones legales correspondientes contra la persona responsable y que se apliquen todas las sanciones penales y administrativas previstas por la ley. Una respuesta firme enviará un mensaje claro de que los actos de crueldad hacia los animales no serán tolerados y contribuirá a proteger tanto a los animales como a la comunidad en general. Agradecemos la importante labor que lleva a cabo, así como su tiempo y consideración para este asunto. Atentamente, Gabriel Ochoa. Director Adjunto de Comunicaciones de PETA Latino.

¿Qué pasó con el perro?