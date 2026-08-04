Multan a hombre que arrastró a su perro en Choloma; darán en adopción a la mascota

Choloma, Cortés.- La Municipalidad de Choloma informó que se le aplicó una multa de 5,000 lempiras al hombre que llevaba arrastrado a su perro amarrándolo en su camioneta, hecho ocurrido el pasado 1 de agosto, el cual causó indignación en sectores de la población. A través de su cuenta de Facebook, la alcaldía dio a conocer que la sanción fue impuesta por el juzgado municipal. Además, se le quitó la posesión del animal para salvaguardar su vida y evitar que sea víctima de más maltratos.

Las autoridades municipales se dirigieron a la vivienda del señor para inspeccionar al canino. Si bien este no mostraba lesiones, sí presentaba signos de desnutrición, por lo que se le proporcionará atención veterinaria. "Pudimos dar fe de que el animal carece de alguna condición de salud. Constatamos que no tiene golpes, lo que sí se manifiesta es que el animal tiene una condición de salud. No sabemos si es normal", amplió el abogado Tilson Rubio

Una vez concluidos los trámites administrativos, el perro será entregado a una fundación que se dedica al cuidado y protección animal. En relación con la multa, Rubio explicó que fue de 5 mil lempiras con base en la Ley de Arbitrios. Además, aclaró que el monto de la sanción responde a que se trata de la primera vez. "Los animales también merecen respeto. Los animales merecen que tengan una condición para que puedan vivir tranquilamente", expresó el profesional del Derecho.

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