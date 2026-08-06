Arrestan a hombre por atacar a machetazos a un perro en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre acusado de atacar a un perro a machetazos fue capturado por la Policía Nacional en Tegucigalpa, ciudad capitalina de Honduras. El imputado por maltrato animal es un individuo de 57 años de edad, quien fue aprehendido el pasado miércoles 5 de agosto en el barrio Los Dolores. De acuerdo al reporte policial, los hechos ocurrieron el pasado 28 de julio en el barrio Buenos Aires de la capital. El sujeto observó como su perro tenía una pelea con otro canino conocido como Roco, de 11 años.

El hombre en lugar de intentar separar a los animales, tomó un arma blanca para agredir a Roco, dejándole heridas en sus muslos y en su cabeza.

En ese sentido, el hombre tras ser detenido fue remitido a las autoridades competentes para continuar el proceso judicial.

Capturas por maltrato animal en 2026

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que en lo que va de 2026 han detenido a ocho personas acusadas de maltrato animal. Asimismo, contabilizan 27 denuncias por este delito en 16 de los 18 departamentos del país, siendo las únicas excepciones Gracias a Dios y Ocotepeque.La DPI señala que Francisco Morazán y Cortés son las regiones con mayor concentración de denuncias.