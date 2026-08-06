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Arrestan a hombre por atacar a machetazos a un perro en Tegucigalpa

El hombre fue arrestado en el barrio Los Dolores de la capital. De acuerdo al reporte policial, hirió al canino al ver que este peleaba con su mascota

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 10:26
Arrestan a hombre por atacar a machetazos a un perro en Tegucigalpa

El arrestado es un sujeto de 57 años de edad, señalado de haber atacado con un machete a un perro el pasado 28 de julio.

 Foto: Cortesía Policía Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre acusado de atacar a un perro a machetazos fue capturado por la Policía Nacional en Tegucigalpa, ciudad capitalina de Honduras.

El imputado por maltrato animal es un individuo de 57 años de edad, quien fue aprehendido el pasado miércoles 5 de agosto en el barrio Los Dolores.

De acuerdo al reporte policial, los hechos ocurrieron el pasado 28 de julio en el barrio Buenos Aires de la capital. El sujeto observó como su perro tenía una pelea con otro canino conocido como Roco, de 11 años.

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El hombre en lugar de intentar separar a los animales, tomó un arma blanca para agredir a Roco, dejándole heridas en sus muslos y en su cabeza.

El perro se habría enfrascado en una pelea con la mascota del hombre, el cual optó por atacarlo machetazos.

El perro se habría enfrascado en una pelea con la mascota del hombre, el cual optó por atacarlo machetazos.

 (Foto: Cortesía Policía Nacional)

En ese sentido, el hombre tras ser detenido fue remitido a las autoridades competentes para continuar el proceso judicial.

El canino de 11 años sufrió graves lesiones en su cráneo y muslos, hecho repudiado por varios pobladores.

El canino de 11 años sufrió graves lesiones en su cráneo y muslos, hecho repudiado por varios pobladores.

 (Foto: Cortesía Policía Nacional)

Capturas por maltrato animal en 2026

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que en lo que va de 2026 han detenido a ocho personas acusadas de maltrato animal.

Asimismo, contabilizan 27 denuncias por este delito en 16 de los 18 departamentos del país, siendo las únicas excepciones Gracias a Dios y Ocotepeque.La DPI señala que Francisco Morazán y Cortés son las regiones con mayor concentración de denuncias.

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En los últimos días el caso de un canino encadenado a una camioneta y siendo arrastrado por su dueño en Choloma causó indignación en sectores de la población y defensores de los animales.

El hombre fue requerido por agentes policiales, pero finalmente quedó en libertad luego de que el fiscal determinara que no presentaba lesiones.

No obstante, la alcaldía de Choloma multó al sujeto y le quitaron a su mascota, la cual fue sometida a evaluaciones veterinarias por aparente desnutrición.

Además, la municipalidad informó que el perro fue entregado a Refugio Patitas de Amor ubicado en Tela, Atlántida. En este refugio el animal continua recibiendo atención veterinaria y todos los cuidados necesarios para su recuperación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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