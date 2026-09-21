Transportistas bloquean carreteras en el oriente del país por alto costo del combustible

El Paraíso, Honduras.- Transportistas de carga pesada, transporte interurbano y urbano mantienen este lunes 21 de septiembre tomas de carretera en distintos puntos de la zona oriental de Honduras, como medida de protesta ante el alto costo de los combustibles y el impacto que este genera en sus actividades y en el costo de vida.

En ese sentido, las acciones se concentran en las salidas de Danlí hacia Tegucigalpa, El Paraíso y Las Manos, además del sector de Jamastrán, donde participan conductores de equipo pesado, camiones y vehículos utilizados para el traslado de ganado y otros productos.

Asimismo, a la protesta se han sumado conductores de microbuses que trasladan estudiantes y otros sectores del transporte, quienes demandan una respuesta de las autoridades debido al incremento de sus costos de operación.