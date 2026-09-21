Transportistas bloquean carreteras en el oriente del país por alto costo del combustible

El Paraíso, Honduras.- Transportistas de carga pesada, transporte interurbano y urbano mantienen este lunes 21 de septiembre tomas de carretera en distintos puntos de la zona oriental de Honduras, como medida de protesta ante el alto costo de los combustibles y el impacto que este genera en sus actividades y en el costo de vida.
En ese sentido, las acciones se concentran en las salidas de Danlí hacia Tegucigalpa, El Paraíso y Las Manos, además del sector de Jamastrán, donde participan conductores de equipo pesado, camiones y vehículos utilizados para el traslado de ganado y otros productos.
Asimismo, a la protesta se han sumado conductores de microbuses que trasladan estudiantes y otros sectores del transporte, quienes demandan una respuesta de las autoridades debido al incremento de sus costos de operación.
Eduardo Amaya, transportista de carga pesada, señaló que el precio de los combustibles ha alcanzado niveles que, según manifestó, "ya no pueden soportar" quienes dependen de este servicio para desarrollar sus actividades.
“Está muy elevado el precio del combustible, ya no aguantamos. Todo está muy caro por el combustible”, manifestó Amaya.
Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional se encuentran en la zona y mantienen conversaciones con los transportistas con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan restablecer la circulación.
La protesta también ha generado preocupación entre quienes necesitan ingresar o salir de Danlí, por lo que se ha recomendado a la población tomar precauciones, planificar sus desplazamientos y mantenerse atenta a las actualizaciones sobre la situación.