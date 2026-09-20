Turismo prevé movilización de 500 mil personas durante la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de 500 mil personas se movilizarían por distintos destinos del país durante la próxima Semana Morazánica, según las proyecciones de las autoridades de la Secretaría de Turismo. La expectativa contempla el movimiento de visitantes hacia diferentes destinos nacionales y el gasto que estos realizarían en servicios vinculados con la actividad turística. El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, llamó a los hondureños a aprovechar los días de descanso para conocer destinos dentro del país y mantener el gasto turístico en la economía nacional.

“500,000 es la base en la expectativa”, afirmó Ehrler al referirse a la cantidad de personas que se espera que se movilicen durante el feriado. Según el funcionario, el movimiento de visitantes podría beneficiar a hoteles, restaurantes, transporte, comercios, operadores turísticos y otros negocios relacionados con la llegada de turistas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ehrler también mencionó el potencial de las comunidades y rutas turísticas de diferentes regiones del país, entre ellas aquellas vinculadas con los pueblos Lenca, Pech, Maya y Tawahka; además de los destinos de la zona garífuna. La expectativa oficial es que el desplazamiento de visitantes genere mayor actividad económica en las comunidades que reciben turistas durante los días del feriado.