Estos son los puntos de Tegucigalpa donde habrá limpieza este domingo

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) realiza este domingo -20 de septiembre- un operativo de limpieza en ocho sectores de Tegucigalpa, con el objetivo de retirar basura y desechos que puedan llegar a quebradas y ríos durante la temporada de lluvias. La jornada se desarrolla en el marco del Día Mundial de la Limpieza, que se conmemora cada 20 de septiembre, y contempla trabajos en los principales corredores viales de la capital. Los puntos incluidos en el operativo son los bulevares Comunidad Económica Europea, Suyapa, Los Próceres, Morazán, del Norte, Fuerzas Armadas y Centroamérica, además del anillo periférico.

El personal de limpieza realiza labores de recolección de basura y desechos acumulados en distintos puntos de estas vías. La jornada ocurre cuando las lluvias ya comenzaron a presentarse en la capital y la acumulación de basura en quebradas y ríos representa un problema para el flujo de las aguas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En algunos sectores vulnerables de Tegucigalpa, los desechos que llegan a estos cauces pueden obstruir el paso del agua y contribuir a inundaciones cuando se registran lluvias. “En el marco del Día Mundial de la Limpieza, que se celebra cada 20 de septiembre, hoy realizaremos un mega operativo de limpieza para mantener una ciudad más limpia y contribuir a prevenir inundaciones durante las lluvias”, informó la Alcaldía.

Ocho sectores serán intervenidos