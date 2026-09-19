Castillo Bellucci entra en primeros acercamientos para su restauración

Tegucigalpa, Honduras.- El Castillo Bellucci, ubicado en el barrio La Leona de Tegucigalpa, podría ser integrado al circuito cultural de la capital y convertirse en un museo dedicado a la historia de la ciudad. La propuesta fue planteada durante una visita del alcalde Juan Diego Zelaya al inmueble, donde también se abordó la posibilidad de restaurar las calles y gradas de piedra de La Leona para mejorar la conexión entre el castillo, el parque y el Centro Histórico. Jorge Valladares, vecino de La Leona e impulsor de la propuesta, explicó que el inmueble permanece en estado ruinoso desde 1984, cuando la Alcaldía ordenó su cierre después del colapso de algunas paredes y por problemas relacionados con las condiciones de salubridad.

Desde entonces, el edificio ha permanecido deteriorado pese a su ubicación a pocos metros del parque La Leona. Valladares señaló que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de las facultades de Arquitectura e Historia, y la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) han realizado estudios sobre el carácter patrimonial del inmueble y los posibles usos que podría tener. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Proponen crear un museo de la ciudad

La iniciativa contempla convertir el Castillo Bellucci en un museo dedicado a la historia de Tegucigalpa y Comayagüela. El espacio también tendría salas para actividades culturales, lectura infantil, arte y otras manifestaciones. “Básicamente lo que se desea es fundar un museo para la ciudad capital, porque desde La Leona se aprecia las mejores vistas de la ciudad de Tegucigalpa”, explicó Valladares. La propuesta incluye un recorrido gráfico sobre la historia de Tegucigalpa y Comayagüela, además de la realización de actividades de menor escala que puedan integrarse con la programación del parque La Leona. Valladares indicó que los vecinos también han promovido la restauración del parque La Leona, proceso que, según explicó, comenzó durante la administración municipal anterior y todavía requiere algunos trabajos. Entre las obras pendientes mencionó la reparación de las calles y las gradas de piedra de la zona. El planteamiento contempla restaurar estos elementos antes de avanzar hacia la recuperación del castillo.

El inmueble está en manos privadas