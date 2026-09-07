Proyecto busca convertir el Castillo Bellucci en museo de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del aniversario de Tegucigalpa, que se conmemora cada 29 de septiembre, será presentado ante el Congreso Nacional un proyecto para rescatar el Castillo Bellucci y convertirlo en sede de un museo de historia y cultura de la capital. La iniciativa será llevada al Legislativo durante septiembre, como parte de una propuesta que busca aprovechar la celebración del aniversario de la ciudad para impulsar la recuperación de uno de los inmuebles históricos del barrio La Leona. “Este proyecto será propuesto al Congreso Nacional este mes de septiembre, cuando se acerca el aniversario de Tegucigalpa. La intención es que la capital tenga finalmente un museo dedicado a su historia y cultura”, expresó Jorge Valladares, vecino de La Leona e impulsor de la propuesta. El proyecto contempla el rescate, conservación, adquisición, restauración y puesta en valor del Castillo Bellucci, inmueble que actualmente presenta un proceso de deterioro y que constituye un elemento relevante del patrimonio arquitectónico y cultural de Tegucigalpa.

“Tegucigalpa creo que es la única ciudad en Latinoamérica que no cuenta con un museo de su historia. Queremos que este proyecto permita recuperar un inmueble importante y convertirlo en patrimonio para todos”, manifestó Valladares. De acuerdo con el anteproyecto de decreto legislativo, el Castillo Bellucci constituye uno de los testimonios arquitectónicos, urbanos y culturales más singulares de la capital y forma parte del paisaje histórico y de la memoria colectiva de varias generaciones. La propuesta plantea declarar de interés público, histórico, cultural, turístico y educativo el rescate del inmueble, además de incorporarlo a un circuito histórico y cultural que conectaría el Centro Histórico de Tegucigalpa con el barrio y parque La Leona. “La idea es que sea público, esto no es nada privado. Al contrario, debe ser de dominio público y estar al servicio de los capitalinos, de los visitantes, de los estudiantes y de quienes quieran conocer nuestra historia”, explicó el promotor. El futuro Museo de Historia y Cultura de Tegucigalpa y Comayagüela tendría como sede principal el Castillo Bellucci, una vez que se ejecuten las obras necesarias para garantizar su estabilidad, seguridad, accesibilidad y funcionamiento.

El espacio estaría dedicado a documentar y divulgar la historia de Tegucigalpa y Comayagüela, su evolución urbana, barrios, arquitectura, patrimonio gráfico y documental, personajes, acontecimientos, tradiciones y distintas manifestaciones culturales. También se contempla la posibilidad de incorporar salas de arte y espacios educativos.