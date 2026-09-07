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Proyecto busca convertir el Castillo Bellucci en museo de Tegucigalpa

El proyecto para convertir el Castillo Bellucci en museo de historia y cultura de Tegucigalpa será presentado este mes ante el Congreso Nacional

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 15:31
Proyecto busca convertir el Castillo Bellucci en museo de Tegucigalpa

Vecinos y promotores culturales buscan impulsar en el Congreso Nacional el proyecto para crear un Museo de Historia y Cultura en el Castillo Bellucci.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del aniversario de Tegucigalpa, que se conmemora cada 29 de septiembre, será presentado ante el Congreso Nacional un proyecto para rescatar el Castillo Bellucci y convertirlo en sede de un museo de historia y cultura de la capital.

La iniciativa será llevada al Legislativo durante septiembre, como parte de una propuesta que busca aprovechar la celebración del aniversario de la ciudad para impulsar la recuperación de uno de los inmuebles históricos del barrio La Leona.

“Este proyecto será propuesto al Congreso Nacional este mes de septiembre, cuando se acerca el aniversario de Tegucigalpa. La intención es que la capital tenga finalmente un museo dedicado a su historia y cultura”, expresó Jorge Valladares, vecino de La Leona e impulsor de la propuesta.

El proyecto contempla el rescate, conservación, adquisición, restauración y puesta en valor del Castillo Bellucci, inmueble que actualmente presenta un proceso de deterioro y que constituye un elemento relevante del patrimonio arquitectónico y cultural de Tegucigalpa.

Castillo Bellucci sería museo de Tegucigalpa con inversión de nueve millones de lempiras

“Tegucigalpa creo que es la única ciudad en Latinoamérica que no cuenta con un museo de su historia. Queremos que este proyecto permita recuperar un inmueble importante y convertirlo en patrimonio para todos”, manifestó Valladares.

De acuerdo con el anteproyecto de decreto legislativo, el Castillo Bellucci constituye uno de los testimonios arquitectónicos, urbanos y culturales más singulares de la capital y forma parte del paisaje histórico y de la memoria colectiva de varias generaciones.

La propuesta plantea declarar de interés público, histórico, cultural, turístico y educativo el rescate del inmueble, además de incorporarlo a un circuito histórico y cultural que conectaría el Centro Histórico de Tegucigalpa con el barrio y parque La Leona.

“La idea es que sea público, esto no es nada privado. Al contrario, debe ser de dominio público y estar al servicio de los capitalinos, de los visitantes, de los estudiantes y de quienes quieran conocer nuestra historia”, explicó el promotor.

El futuro Museo de Historia y Cultura de Tegucigalpa y Comayagüela tendría como sede principal el Castillo Bellucci, una vez que se ejecuten las obras necesarias para garantizar su estabilidad, seguridad, accesibilidad y funcionamiento.

Impulsarán ante el Congreso Nacional una iniciativa que pretende recuperar el Castillo Bellucci, en el barrio La Leona, y transformarlo en un museo dedicado a la memoria de Tegucigalpa y Comayagüela.

Impulsarán ante el Congreso Nacional una iniciativa que pretende recuperar el Castillo Bellucci, en el barrio La Leona, y transformarlo en un museo dedicado a la memoria de Tegucigalpa y Comayagüela.

 (Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO)

El espacio estaría dedicado a documentar y divulgar la historia de Tegucigalpa y Comayagüela, su evolución urbana, barrios, arquitectura, patrimonio gráfico y documental, personajes, acontecimientos, tradiciones y distintas manifestaciones culturales. También se contempla la posibilidad de incorporar salas de arte y espacios educativos.

Vecinos buscan rescatar el Castillo Bellucci y convertirlo en museo de Tegucigalpa

“La diputada Alia Kafati está interesada en ser la persona que emocione el proyecto al interior del Congreso. El anteproyecto está a su disposición para que pueda ser conocido y discutido en el Legislativo”, señaló Valladares.

La iniciativa también propone crear un Comité Interinstitucional encargado de coordinar el rescate y puesta en valor del Castillo Bellucci y del circuito cultural de La Leona, con participación de instituciones públicas, academia, organizaciones culturales, vecinos y otros sectores.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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