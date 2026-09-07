México ampliará alertas de celulares en 2026 para advertir de huracanes, incendios y otros

Ciudad de México, México.- México ampliará en el último trimestre de 2026 su sistema de alertamiento por telefonía celular para advertir a la población no solo de sismos, sino también de otros fenómenos naturales como huracanes, incendios, actividad volcánica y deslaves, informaron este lunes autoridades federales. Para esto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) actualizó la regulación del sistema para incorporar una nueva Alerta Máxima destinada a riesgos distintos de los sismos, que contará con un sonido diferente al de la alerta sísmica actualmente en operación. La modificación también contempla avisos de Protección Civil, mediante los cuales la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) podrá enviar mensajes a los teléfonos móviles para informar sobre posibles impactos, medidas preventivas o recomendaciones ante emergencias. Entre las situaciones previstas se incluyen lluvias severas, frentes fríos extremos, olas de calor y episodios de mala calidad del aire, además de otras contingencias ambientales.

Según el comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la CNPC y la CRT, estos avisos podrán emitirse con horas o días de anticipación para apoyar acciones de prevención, evacuación y resguardo. El sistema también permitirá enviar indicaciones después de una emergencia, con el objetivo de mantener informada a la población sobre medidas de seguimiento. Los avisos de Protección Civil, a diferencia de las Alertas Máximas, utilizarán el sonido configurado en cada dispositivo para los mensajes de texto, según detallaron las autoridades federales. También precisaron que la recepción de las alertas no dependerá de que las personas tengan saldo en sus líneas telefónicas ni requerirá conexión a internet.