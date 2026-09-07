Nueve muertos y 13 heridos en ataques israelíes contra edificio y vehículo en sur Líbano

El Cairo.- Nueve personas murieron, entre ellas dos mujeres, un niño y un paramédico, y otras trece resultaron heridas en ataques israelíes en la madrugada de este lunes contra un edificio y un vehículo civil en la ciudad de Kfar Rumman, en el distrito de Nabatieh, en el sur del Líbano, informó el Ministerio de Salud libanés. Se trata de dos ataques aéreos, según un comunicado del citado departamento, el más sangriento tuvo como blanco un edificio de tres plantas y provocó la muerte de ocho personas, incluidas dos mujeres y un niños, además de once heridos, entre ellos cuatro niños, dos mujeres y un paramédico. El segundo "ataque del enemigo impactó en un vehículo en la misma localidad y dejó un mártir paramédico y otros dos heridos, todos de la Asociación Islámica 'Al Resala'", añadió la nota del Centro de Emergencias del Ministerio de Salud. "Esta cifra de víctimas es una prueba más contundente de las graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por la ocupación israelí, que tienen como objetivo a personal médico y niños, cuando la ley estipula su protección durante las guerras", destacó.

La agencia de noticias nacional, NNA, había asegurado que en ambos ataques en Kfra Rumman al menos once personas perdieron la vida, dos de ellas paramédicos, y otras cinco resultaron heridas. El medio estatal subrayó que el bombardeo contra el edificio tuvo lugar "pasada la medianoche" cuando "aviones de guerra enemigos bombardearon y destruyeron un edificio residencial de tres plantas (...) en Kfar Rumman", en el sur de Nabatieh. La aviación israelí también realizó una serie de bombardeos contra la localidades de Nabatieh Al Fawqa y Arab Salim, lo que causó la destrucción de un edificio, añadió NNA sin dar a conocer más detalles. Ese nuevo bombardeo se produce poco después de que el Ejército israelí atacara y destruyera, según NNA, otro edificio ubicado en la localidad de Deir Azharani, también en Nabatieh pero situado más al norte, sin que se informe de víctimas. El Ejército israelí había anunciado horas antes un ataque aéreo contra el edificio de Deir Azharani tras alegar que estaba vinculado al grupo chií libanés Hizbulá.