Una semana de decisiones, oportunidades y cambios para los signos del zodiaco

Tegucigalpa, Honduras.- Nuevos proyectos, decisiones económicas, encuentros inesperados y cambios en el terreno sentimental marcan el inicio de esta semana.

Los astros plantean retos diferentes para cada signo, desde aprender a poner límites en el trabajo hasta atreverse a seguir aquello que realmente desean.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Inicias una semana con momentos muy productivos en el trabajo. No desaproveches el tiempo y salta a la acción ahora que te sobran las oportunidades para llegar a donde quieres. Un nuevo rumbo se vislumbra en tu vida afectiva. Confía en ti.

TAURO (21 abril - 20 mayo). La intuición se impone en todos los terrenos, sobre todo con la gente que conocerás. Presentimientos y sueños que te podrían dar la clave en asuntos que te conciernen y te preocupan.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Inicias semana con buenos y nuevos proyectos y con claras metas hacia las que dirigir tus objetivos. Por fin abandonas utopías y centras tu atención en metas asumibles y palpables. El amor puede darte una gran sorpresa; abre tus sentidos a la pasión.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Cuentas con la alineación planetaria para disfrutar de un poder de seducción especial que va a ayudarte a afianzar una relación afectiva o a encontrar el amor que buscabas. Buen momento para los negocios y las inversiones.

LEO (23 julio - 22 agosto). Tus preocupaciones estarán centradas hoy en el tema de la salud, posiblemente por causa de conversaciones con amigos o familiares que te darán que pensar en la manera de afrontar nuevos estilos de vida.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Para huir de la rutina lo mejor es planificar un viaje, aunque no tenga fecha definida, y en esto te vas a emplear a fondo hoy. Después de la rutina profesional necesitarás ampliar espíritu diseñando una buena ruta lo más diversa posible.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La tristeza puede adueñarse de ti en un día como hoy, aparentemente luminoso, pero algo dentro de ti no te deja compartir la alegría de los demás; tu pareja o la familia estarán ahí para consolarte e intentar que hables de ese asunto.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Mejoran poco a poco los asuntos de dinero, sobre todo si tienes un negocio propio o trabajas como autónomo, entras en una época de bonanza. Tampoco tires la casa por la ventana, te vendrá bien guardar algo para las crisis futuras.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Necesitarás actualizar el equipamiento de tu trabajo o actividad habitual, por ejemplo nuevos recursos para tus estudios, y no siempre conseguirás que te lo paguen otros, así es que deberás invertir para conseguir mejores resultados futuros.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Es el momento adecuado para solucionar los asuntos pendientes con las entidades bancarias, antes de que se compliquen más. A partir de entonces quedarás liberado de problemas y conseguirás una paz que hace tiempo no disfrutabas.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). En el ámbito profesional puede beneficiarte decir que no de vez en cuando. No siempre puedes estar de acuerdo con compañeros o socios. Una buena discusión puede resultar muy eficaz en la resolución de desacuerdos o enfrentamientos.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tus relaciones profesionales estarán imparables. Sembrarás buenos proyectos y recogerás los mejores contactos para tu futuro en la empresa o fuera de ella. Si aun no tienes pareja, hoy contarás con un extra de atractivo físico y mental.