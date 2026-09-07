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Una semana de decisiones, oportunidades y cambios para los signos del zodiaco

El comienzo de la semana llega con movimientos importantes en distintas áreas de la vida. Algunos signos encontrarán nuevas oportunidades, mientras otros deberán escuchar su intuición

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 00:00
Una semana de decisiones, oportunidades y cambios para los signos del zodiaco

Tegucigalpa, Honduras.- Nuevos proyectos, decisiones económicas, encuentros inesperados y cambios en el terreno sentimental marcan el inicio de esta semana.

Los astros plantean retos diferentes para cada signo, desde aprender a poner límites en el trabajo hasta atreverse a seguir aquello que realmente desean.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Inicias una semana con momentos muy productivos en el trabajo. No desaproveches el tiempo y salta a la acción ahora que te sobran las oportunidades para llegar a donde quieres. Un nuevo rumbo se vislumbra en tu vida afectiva. Confía en ti.

TAURO (21 abril - 20 mayo). La intuición se impone en todos los terrenos, sobre todo con la gente que conocerás. Presentimientos y sueños que te podrían dar la clave en asuntos que te conciernen y te preocupan.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Inicias semana con buenos y nuevos proyectos y con claras metas hacia las que dirigir tus objetivos. Por fin abandonas utopías y centras tu atención en metas asumibles y palpables. El amor puede darte una gran sorpresa; abre tus sentidos a la pasión.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Cuentas con la alineación planetaria para disfrutar de un poder de seducción especial que va a ayudarte a afianzar una relación afectiva o a encontrar el amor que buscabas. Buen momento para los negocios y las inversiones.

LEO (23 julio - 22 agosto). Tus preocupaciones estarán centradas hoy en el tema de la salud, posiblemente por causa de conversaciones con amigos o familiares que te darán que pensar en la manera de afrontar nuevos estilos de vida.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Para huir de la rutina lo mejor es planificar un viaje, aunque no tenga fecha definida, y en esto te vas a emplear a fondo hoy. Después de la rutina profesional necesitarás ampliar espíritu diseñando una buena ruta lo más diversa posible.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La tristeza puede adueñarse de ti en un día como hoy, aparentemente luminoso, pero algo dentro de ti no te deja compartir la alegría de los demás; tu pareja o la familia estarán ahí para consolarte e intentar que hables de ese asunto.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Mejoran poco a poco los asuntos de dinero, sobre todo si tienes un negocio propio o trabajas como autónomo, entras en una época de bonanza. Tampoco tires la casa por la ventana, te vendrá bien guardar algo para las crisis futuras.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Necesitarás actualizar el equipamiento de tu trabajo o actividad habitual, por ejemplo nuevos recursos para tus estudios, y no siempre conseguirás que te lo paguen otros, así es que deberás invertir para conseguir mejores resultados futuros.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Es el momento adecuado para solucionar los asuntos pendientes con las entidades bancarias, antes de que se compliquen más. A partir de entonces quedarás liberado de problemas y conseguirás una paz que hace tiempo no disfrutabas.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). En el ámbito profesional puede beneficiarte decir que no de vez en cuando. No siempre puedes estar de acuerdo con compañeros o socios. Una buena discusión puede resultar muy eficaz en la resolución de desacuerdos o enfrentamientos.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tus relaciones profesionales estarán imparables. Sembrarás buenos proyectos y recogerás los mejores contactos para tu futuro en la empresa o fuera de ella. Si aun no tienes pareja, hoy contarás con un extra de atractivo físico y mental.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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