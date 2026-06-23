Horóscopo de hoy: cambios, sorpresas y decisiones marcarán el destino de los signos

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada llega con señales de cambio para varios signos del zodiaco. Mientras algunos deberán enfrentar asuntos pendientes en el trabajo o la familia, otros encontrarán oportunidades en el amor, los viajes y el crecimiento personal.

Descubre qué tienen preparados los astros para este día y cómo aprovechar mejor las energías que marcarán tu destino.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tenías buenas perspectivas en el empleo, y probablemente tendrás que seguir esperando las mejoras que te corresponden. Alguien de tu entorno social efectuará un viaje y te propondrá acompañarle. No te hagas el duro, porque estarás deseando unirte a su aventura.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Debes poner las cosas muy claras en el trabajo y evitar las habladurías a tu alrededor. Tendrás que comprometer a algunas personas, pero saldrás fortalecido y nadie acabará perjudicado. El amor puede ser una vía de escape hoy.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Necesitarás poner hoy a prueba los sentimientos de esa persona que te parece tan especial; puede que tú los tengas claros, pero la otra persona deberá demostrártelo, aunque para ello debas poner las cosas muy claras.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Estos días se te caerán algunos velos y verás la realidad tal y como es, en especial respecto a algunas personas, que pueden ser también familiares y amigos. Otras personas te compensarán el chasco.

LEO (23 julio - 22 agosto). Seguirá el clima de misterio en relación con tu pareja iniciado el fin de semana, pero tu intuición te ayudará a salir fortalecido de una situación un tanto extraña, aunque puede que simplemente te esté preparando una sorpresa.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Puedes tener algún problema de dinero de cara a este fin de semana, pero se suavizará con algún cobro imprevisto, como una cantidad prestada que te devuelven ahora. De todas formas, deberás estrujarte un poco la cabeza para no gastar mucho.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las personas más mayores de la familia plantearán nuevos problemas, algo que les parecerá muy complicado, pero que tú seguramente puedes solucionar en poco tiempo, por eso procura ser amable con ellos, aunque tu día esté complicado.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La tendencia que has venido observando respecto a tu refuerzo mental y en autoestima seguirá en aumento, pero debes tener calma y seguir confiando en esa persona que te está dando las claves de tu mejoría.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tu pareja te servirá de gran ayuda para afrontar un cambio familiar que se te ha presentado en los últimos días. Confía en ella y dale una oportunidad, aunque el asunto tenga que ver con tu familia, ella tendrá mejor mano para solucionar la situación.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si eres de los Capricornio aquejados por algún achaque, una temporada alejados del estrés y los miedos, gracias también a los buenos momentos sentimentales y familiares, ayudará a que la salud aguante sin contratiempos.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los astros te traen emociones fuertes en lo sentimental: muchas posibilidades de romance, incluso si lo estás pensando, de un embarazo. En general conseguirás empatía a raudales con las personas de tu entorno más íntimo.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Si tienes pensado un viaje en solitario para ordenar tu vida, es el momento de hacerlo. Todo alrededor te indica que estás preparado para bucear por tu interior y salvarte de los fantasmas que aún te quedan dentro. Cerca del mar encontrarás la paz.