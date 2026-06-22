Zonas de Honduras donde habrá cortes de luz este martes 23 de junio

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este martes 23 de junio se desarrollarán trabajos de mantenimiento en distintos circuitos de distribución, por lo que varias zonas de Olancho y Francisco Morazán permanecerán sin servicio de energía durante gran parte del día.
Las labores están programadas entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde y forman parte de las acciones que realiza la estatal para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y dar mantenimiento a la red.
Francisco Morazán (8:00 a.m. – 4:00 p.m.)
Bo. El Centro, Bo. Abajo, Bo. Arriba, Aldea Maranguiles, Aldea El Naranjal, La Bolsa, Aldea Ojo de Agua, La Mina, Guaimaca, Concordia, El Barro, El Carrizal, El Nance, Aldea El Portillo, Juan Francisco, La Laguna, La Lima, Lavaderos, Aldea Pedernales, Sanquín, Terrero Blanco, Aldea El Tablón, Aldea Villa Vieja, Maranguiles, Gones, La Concepción, La Libertad, La Manaca, Las Ánimas, Los Cortés, Morán, Quebrada Grande, San Juan, Villa de Fátima, Campamento, Valle Lepaguare, Las Minas, Limones, Encinal, El Tigre Lepaguare, La Pita, La Puerta, Lepaguare, Guanábano, El Zarzal, Santa Lucía, Las Flores, El Calpules No. 2, Tapaquile y zonas aledañas.
Orica, Santa Cruz de Guayape, Guayape, Guatemalita, Aldea San Francisco, Rancho Grande, Río Dulce, Agua Blanca, Siria, Tamarindo, El Suyatal, Guayabilla, Nepales, Esquías, San Juan del Potrero, El Guante, El Pedernal, El Escanito, Pueblo Nuevo, Cedros, La Ermita, El Terrero, El Porvenir, Minas de Oro, La Laguna, Yoculateca, El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio, Escano de Tepales, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal, Portillo de Córdoba, Generación Distribuida Los Pinos I, Honduras Biomass Energy y zonas aledañas.
Olancho (8:00 a.m. – 4:00 p.m.)
TODA LA CIUDAD DE JUTICALPA, Estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, Hospital San Francisco, Centro Médico La Merced, Hospital Trochez, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, La AGAO, Hotel Boquerón, La Región Sanitaria, Granja Penal, Centro Médico Olanchano, Res. Florida Alcaldía Municipal, Barrio de Jesús, Barrio Belén Buenos Aires, Barrio El Campo, Coyotepe, Tulín, Oficinas ENEE, SANAA, Col. El Recreo, Col. El Edén, Col. Miguel Barahona, Bo. San Rafael, Sabaneta, 115 Brigada de Infantería, Res. El Roble, Col. La Ceibita, Bo. El Centro, Bo. Las Flores, La Vega, Panuyaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca y zonas aledañas.
PARTE DE JUTICALPA: Maxi Despensa, Calona, Col. Porvenir Norte, Col. Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, Supermercados La Colonia, Santos Cálix, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile, Tempiscapa, y municipios de San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, Guarizama, Manto, Silca, Salamá, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión, Mangulile y zonas aledañas.
PARTE DE LA MORITA: Parte de Las Colinas, El Sauce Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, Col. Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, Aldea Cayo Blanco, Aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, Aldea Calpules, Aldea Sahara, La Concepción, Ciudad Mujer, Aldea La Empalizada, Aldea La Puzunca, Aldea Telica Abajo, San Francisco de Becerra, Aldea El Higuerito, El Encinal No. 2, Aldea Las Minas Potrerillos, Pueblo Viejo, Aldea Laguna Seca, Aldea Tres Ceibas, Aldea Sabana Larga y zonas aledañas.
PARTE DE LA MORITA: Aldea Talanquera, Bombas del SANAA, Aldea El Plomo, Aldea Los Pozos, Aldea Santa María Sumuzapa, Aldea Las Delicias, Cerro Carrizalito, Procesadora Las Delicias, Chichicasapa, La Pollera, San Pedro de las Joyas, La Venta, Guacamayas, Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalan, San Nicolás, Zopilotepe, Guayabillas Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijac Arriba, Bijao Abajo, Aldea Las Canoas y zonas aledañas.
TODA LA CIUDAD DE CATACAMAS, Res. Los Llanos 1, Bo. La Trinidad, Res. Los Llanos 2, Col. 15 de Septiembre, Bo. El Espino, Teletón, Col. Garza Real, parte del Barrio El Estadio, Col. Los Maestros, Res. Rosales, Escuela El Sembrador, Bo. El Llano, El Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, Col. Agrícola, Aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yaruca, Comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Bijia, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, TODO EL MUNICIPIO DE CULMÍ y zonas aledañas.
Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, La Cruz, Aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre y zonas aledañas.