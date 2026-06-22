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No se vio: Lionel Messi no solo rompió un récord ante Austria en el Mundial United 2026

Lionel Messi sigue haciendo historia en el fútbol, ahora ha roto varios récord con la selección de Argentina en el triunfo sobre Austria en el United 2026

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 14:18
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Lionel Messi sigue haciendo historia en el fútbol, ahora ha roto varios récord con la selección de Argentina en el triunfo sobre Austria en el United 2026
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Lautaro Martínez cayó en el área fruto de una entrada abajo doble de Schlager y Posch. Amin Omar no lo señaló en primera instancia, aunque, tras consultarlo en el VAR, rectificó su decisión inicial.
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Messi fue el encargado de lanzarlo, pero el '10' ajustó demasiado y la mandó fuera por la izquierda de la portería defendida por Alexander Schlager.
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Leo, quien se mostró triste, no fallaba un penalti desde el 14 de septiembre, en una derrota del Inter Miami contra Charlotte en la MLS. Es el único que había errado en los últimos tres años y medio
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Minutos después Lionel Messi lo logró con un potente zurdazo y así rompió el récord de Miroslav Klose, dejándolo con 16 y el argentino llegando a 17.
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La jugada del gol histórico nació de un rezago que mandó Facundo Medina, quién se la dejó en la frontal del área, Thiago Almado hizo una pantalla y el '10' llegó desde atrás y se sacó un disparo ajustado al palo derecho de Schlager para colocar el 1-0.
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Leo Messi fue al jugador que más le cometieron falta en el partido ante Austria. Nadie podía con él.
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En la segunda parte, cuano Austria estaba en busca del empate apareció Lionel Messi que tras varios rechazos de la defensa no perdonó y liquitó el juego para un marcador final de 2-0.
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Con este doblete, Messi agranda su leyenda con 18 goles en Mundiales y Argentina reserva plaza en dieciseisavos

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El próximo partido será el viernes ante Jordania donde se podría decidir el liderato del grupo.
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MisterChip reveló los nuevos récords de Messi: "Messi marca su gol nº 18 en la Copa del Mundo y, 40 años después de la hazaña del Diego ante los ingleses, supera a Miroslav Klose para convertirse en el MÁXIMO GOLEADOR HISTÓRICO en TODA la historia del torneo"
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Segundo récord: "Leo Messi encadena 6 partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo. IGUALA el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970)"
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Jugadores con más goles consecutivos de su selección en TODA la historia de la Copa del Mundo: Los 6 de Messi: 1 a Francia (final de Catar 2022), 3 a Argelia y 2 a Austria en este Mundial.
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Y el último que reveló fue: "Messi es el primer jugador que abre el marcador en diez partidos diferentes de la Copa del Mundo."
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