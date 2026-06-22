¿Qué pasó con el hondureño arrestado por volar dron en el Mundial 2026? Juez toma decisión

Un ciudadano hondureño se encuentra bajo investigación federal en Estados Unidos tras ser señalado por presuntamente utilizar un dron durante un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Texas.
El incidente ocurrió en el Estadio de Dallas, ubicado en Arlington, una de las sedes que alberga encuentros del torneo mundialista.
Las autoridades identificaron al implicado como Luis Mauricio Flores Ordóñez, de 33 años de edad.
La denuncia en su contra fue presentada el 15 de junio de 2026 por las autoridades federales estadounidenses.
Según el expediente, Flores Ordóñez habría operado un dron sin cumplir con los requisitos exigidos por la legislación aeronáutica de Estados Unidos.
La acusación está relacionada con la supuesta posesión y utilización de una aeronave que no estaba debidamente registrada.
El fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, informó que el caso surgió por una presunta violación a una Restricción Temporal de Vuelo (TFR) establecida durante el Mundial.
De acuerdo con la investigación, el hondureño habría volado un dron DJI Mini 3 Pro dentro de la zona de exclusión aérea fijada alrededor del estadio.
Las normas vigentes exigían contar con una licencia de piloto bajo la Parte 107 de la FAA o una autorización especial para operar en ese espacio restringido.
El aparato fue detectado por agentes del FBI que participaban en los operativos de seguridad desplegados durante el encuentro deportivo.
“Si operas un dron sobre espacio aéreo restringido, incluyendo el Estadio de Dallas o el Fan Fest, puedes esperar una acusación federal como la que recibió este acusado”, manifestó Raybould.
Las autoridades revelaron que en los dos primeros partidos disputados en Arlington fueron confiscados más de 20 drones que volaban sin permiso.
Los organismos de seguridad sostienen que estas restricciones buscan reducir riesgos y proteger a los miles de aficionados que asisten a los eventos.
El Departamento de Justicia recordó que la denuncia representa únicamente una acusación formal y que Flores Ordóñez conserva la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial.
Tras comparecer ante un juez federal, se ordenó que Luis Mauricio Flores Ordóñez permaneciera bajo custodia mientras continúa el desarrollo del proceso en su contra.