Trump celebra triunfo de De la Espriella y busca alianza "sólida" con Colombia

"¡Felicitaciones a 'El Tigre', Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia ! Fue un gran honor para mí brindarle mi apoyo y espero trabajar juntos para construir una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos de América, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este lunes que espera "construir una relación sólida" con Colombia tras la victoria del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella , respaldado por el líder republicano, en las elecciones presidenciales del domingo.

Según el preconteo, y a falta de los resultados oficiales definitivos, De la Espriella se impuso en la segunda vuelta con el 49,66 % de los votos, frente al 48,7 % del candidato izquierdista Iván Cepeda.

Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, conversaron la víspera en la noche con De la Espriella para felicitarlo por su victoria.

Durante la campaña, el presidente estadounidense publicó tres mensajes en Truth Social en los que expresó su apoyo al candidato del movimiento Defensores de la Patria y prometió "apoyo total" a Colombia en caso de triunfo.

De la Espriella llega al poder con la promesa de un alineamiento total con la Casa Blanca en materia de lucha contra el crimen organizado y migración.

La victoria del ultraderechista marca un giro respecto a las tensas relaciones entre la Administración Trump y el Gobierno saliente de Gustavo Petro, quien fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el mandatario rechaza.

La estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca contempla reforzar el liderazgo de Washington en América Latina.

En ese marco, Trump impulsó la alianza Escudo de las Américas, integrada por gobiernos de derecha de la región para combatir el narcotráfico -entre ellos Argentina, El Salvador, Chile y Ecuador-, a la que podría sumarse Colombia. EFE