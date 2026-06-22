Presidente Asfura felicita a De la Espriella por su victoria preliminar en las elecciones de Colombia

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, felicitó al ultraderechista Aberlardo De la Espriella que, según los escrutinios preliminares, ganó las elecciones de segunda vuelta este domingo en Colombia.

Mireya Agüero, ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, indicó a periodistas hondureños en Panamá que Asfura, mediante una llamada telefónica, el domingo, le expresó "un mensaje de felicitación -a De la Espriella- tan pronto se confirmaron los resultados" preliminares de las elecciones presidenciales.

Según el preconteo de la Registraduría Nacional, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos (49,66 %) frente a los 12.708.712 sufragios (48,70 %) logrados por el izquierdista Iván Cepeda, una diferencia de menos de un punto porcentual que deberá ser confirmada por los resultados oficiales.