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Presidente Asfura felicita a De la Espriella por su victoria preliminar en las elecciones de Colombia

El presidente Nasry Asfura felicitó al ultraderechista Abelardo De la Espriella, quien según el escrutinio preliminar es el ganador de las elecciones presidenciales en Colombia

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 11:19
Presidente Asfura felicita a De la Espriella por su victoria preliminar en las elecciones de Colombia

De acuerdo con el escrutinio preliminar de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, De la Espriella aventaja por más de 20,000 votos a su contrincante, Iván Cepeda.

Foto: Agencia EFE

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, felicitó al ultraderechista Aberlardo De la Espriella que, según los escrutinios preliminares, ganó las elecciones de segunda vuelta este domingo en Colombia.

Mireya Agüero, ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, indicó a periodistas hondureños en Panamá que Asfura, mediante una llamada telefónica, el domingo, le expresó "un mensaje de felicitación -a De la Espriella- tan pronto se confirmaron los resultados" preliminares de las elecciones presidenciales.

Según el preconteo de la Registraduría Nacional, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos (49,66 %) frente a los 12.708.712 sufragios (48,70 %) logrados por el izquierdista Iván Cepeda, una diferencia de menos de un punto porcentual que deberá ser confirmada por los resultados oficiales.

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Asfura llegó el domingo procedente de Ucrania a Panamá para participar en la celebración de los 200 años del Congreso Anfictiónico, una reunión convocada por prócer Simón Bolívar en 1826 que sentó las bases del multilateralismo actual.

La capital panameña será esta semana el epicentro de la diplomacia regional al albergar simultáneamente los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con más de 2.500 participantes y 92 delegaciones.

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Además de la llamada telefónica que hizo el presidente Asfura a De la Espriella, posteó un mensaje en su cuenta de X, en el cual aseguró que ambos países fortalecerán los lazos de cooperación.

"Felicito al pueblo colombiano por su participación democrática y al presidente electo @ABDELAESPRIELLA por la confianza depositada en las urnas", posteó el presidente hondureño.

Seguidamente agregó: Honduras y Colombia compartimos una historia de amistad, valores y hermandad. Estoy seguro de que seguiremos fortaleciendo nuestros lazos de cooperación, seguridad y desarrollo para beneficio de nuestros países".

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Redacción web
Redacción/EFE

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