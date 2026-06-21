Petro vota por última vez como presidente de Colombia y asegura una transición “sin un segundo de más”

Petro, vestido de blanco de pies a cabeza, depositó su voto en el puesto instalado en el Capitolio Nacional, en el centro de Bogotá, a donde llegó en compañía de sus hijas Sofía y Antonella, y de su ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, después de asistir en la Plaza de Bolívar a la apertura protocolaria de las elecciones.