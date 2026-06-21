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Petro vota por última vez como presidente de Colombia y asegura una transición “sin un segundo de más”

El mandatario colombiano Gustavo Petro acudió a las urnas en el Capitolio Nacional de Bogotá en donde se definirá a su sucesor para el periodo 2026-2030

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 08:09
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Petro, vestido de blanco de pies a cabeza, depositó su voto en el puesto instalado en el Capitolio Nacional, en el centro de Bogotá, a donde llegó en compañía de sus hijas Sofía y Antonella, y de su ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, después de asistir en la Plaza de Bolívar a la apertura protocolaria de las elecciones.

 Foto: Agencia EFE
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El presidente exhibió la papeleta con su voto marcado por el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, su mismo partido, y quien disputa la Presidencia con el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

 Foto: Agencia EFE
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"El primer hecho que hay que validar hoy es que el presidente de Colombia no se pasa ni un segundo después del mandato que le dio su pueblo, obedezco a mi pueblo", dijo Petro sobre la transferencia del cargo que tendrá lugar el próximo 7 de agosto.

 Foto: Agencia EFE
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El mandatario recordó que en estos cuatro años en que ha estado en la Presidencia se especuló con la posibilidad de que no entregaría el poder y se habló de "dictaduras", lo que desvirtuó tajantemente.

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"Extraño dictador el que entrega su mandato, extraño dictador el que no ha cogido un solo preso político, a nadie preso de conciencia. No se ha perseguido a nadie por sus opiniones, maneras de pensar, maneras de creer, religiosas, o de otra especie, culturales, étnicas, de género, de expresión sexual libre", manifestó.

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Según Petro, el balance que harán el tiempo y la historia de sus cuatro años de Gobierno será el de "mucha libertad y mucha democracia a pesar de las dificultades".

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"Entregamos una democracia brillante, viva, multicolor, como la llamo yo, ni un grado menos y sí muchísimos grados más de democracia de como la recibí en un país que en ese momento estaba ensangrentado", afirmó.

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Las encuestas de intención de voto para esta segunda vuelta dan en primer lugar a De la Espriella, que tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante de Cepeda, aliado de Petro.

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En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, que tuvo una participación del 57,88 %, De la Espriella, llamado 'el Tigre' por sus seguidores, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda recibió 9,7 millones (40,98 %).

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