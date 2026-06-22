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Colombia registra su elección más cerrada: De la Espriella vence a Cepeda por 250 mil votos

La victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial de Colombia quedó registrada como la elección más cerrada de la historia

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 09:25
Colombia registra su elección más cerrada: De la Espriella vence a Cepeda por 250 mil votos

Con más de 12,9 millones de votos, Abelardo de la Espriella se impuso a Iván Cepeda por una diferencia de 250.830 sufragios.

 Foto: Agencia EFE

Bogotá,Colombia .- El resultado de la segunda vuelta presidencial del domingo en Colombia, en la que el ultraderechista Abelardo de la Espriella se impuso con una ventaja de 0,96 puntos al izquierdista Iván Cepeda, es el más estrecho que recuerda el país, según datos históricos de la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó con 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66 %, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibió 12.708.712 papeletas (48,70 %), según el conteo preliminar de la Registraduría al 99,99 %.

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En votos, la diferencia fue de 250.830 a favor de De la Espriella, resultado que solo se dará por definitivo una vez concluya el escrutinio en marcha, proceso que va avanzado y que debe terminar esta misma semana.

Hasta ayer, la elección presidencial más disputada había sido la de 1970 en la que el conservador Misael Pastrana derrotó por un margen de 1,6 puntos porcentuales a Gustavo Rojas Pinilla, un general que había ejercido la presidencia entre 1953 y 1957 y que decidió postularse a las urnas por la Alianza Nacional Popular (Anapo), de corte nacionalista y como alternativa a los partidos tradicionales.

Esa elección estuvo marcada por denuncias de fraude en favor de Misael Pastrana, padre del también expresidente Andrés Pastrana, y de la disconformidad con el resultado surgió la guerrilla del M-19, a la cual perteneció en su juventud el hoy presidente Petro.

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También fue estrecho el resultado de las elecciones de 1994 en las que el liberal Ernesto Samper derrotó en segunda vuelta al conservador Pastrana hijo con una ventaja de 2,11 puntos porcentuales.

En las elecciones de 2022, Petro se impuso en segunda vuelta al independiente de derecha Rodolfo Hernández con un margen de 3,13 puntos y una diferencia de 711.000 votos, casi el triple de la ventaja de De la Espriella sobre Cepeda de este domingo.

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Redacción web
Agencia EFE

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