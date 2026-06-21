De la Espriella es el más votado por los colombianos en el exterior: así lo celebran

El abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, llamado el Tigre por sus seguidores, se proclamó este domingo como el presidente electo de Colombia después de que el conteo preliminar le diera como ganador por un estrecho margen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que le llevaría a suceder en el periodo 2026-2030 a Gustavo Petro, su némesis.