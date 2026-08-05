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Doce años sembrando conciencia: EL HERALDO clausura Escuelas Amigables con el Ambiente 2026

Durante diez semanas aprendieron reciclaje, ahorro de energía, gestión de riesgos, compostaje y reforestación. El programa, apoyado por instituciones públicas y empresas privadas, ha beneficiado a más de 62 mil escolares desde 2013.

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 14:13
Doce años sembrando conciencia: EL HERALDO clausura Escuelas Amigables con el Ambiente 2026
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2,500 estudiantes de cinco centros educativos capitalinos participaron en la clausura de Escuelas Amigables con el Ambiente 2026. Aquí las imágenes de la emotiva clausura de la duodécima edición.

Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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El Congreso Infantil marcó el cierre de diez semanas de aprendizaje ambiental impulsado por EL HERALDO.
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El proyecto incluyó capacitación sobre gestión de riesgos, desastres naturales y estilos de vida sostenibles.
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Los estudiantes visitaron la planta de tratamiento de agua de El Picacho para conocer el proceso de purificación del agua.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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Los niños recorrieron el centro de compostaje de la AMDC y aprendieron a elaborar fertilizante orgánico.
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Los niños se graduaron como “héroes ecológicos” tras recibir formación teórico-práctica sobre el cuidado del planeta.
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Desde 2013, el proyecto de EL HERALDO ha beneficiado a más de 62 mil estudiantes y 93 escuelas de Honduras.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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Las tres Rs: reducir, reciclar y reutilizar, fueron parte de los aprendizajes promovidos en los centros educativos participantes.
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Escuelas Amigables con el Ambiente cuenta con el apoyo de SERNA, AMDC, Secretaría de Educación y empresas patrocinadoras.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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Los estudiantes de los clubes ecológicos presentaron sus experiencias y buenas prácticas ambientales durante la jornada de clausura.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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Los escolares aprendieron la importancia de ahorrar energía y evitar tirar basura en calles y espacios públicos.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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La Feria del Reciclaje permitió a los niños transformar materiales reutilizables en obras de arte.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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Los centros educativos pudieron obtener ingresos mediante la venta de productos elaborados con material reciclado.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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Los huertos escolares creados durante el programa ya comenzaron a dar sus primeros frutos.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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Más de un centenar de árboles fueron plantados en el parque Juana Laínez como parte de la jornada de reforestación.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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El alcalde Juan Diego Zelaya acompañó a los estudiantes durante la actividad de reforestación en Tegucigalpa.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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Los participantes conocieron iniciativas de sostenibilidad ambiental impulsadas por Walmart.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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Los participantes conocieron iniciativas de sostenibilidad ambiental impulsadas por Walmart. Con apoyo de Nestlé, los escolares elaboraron maceteras con materiales reutilizables y sembraron plantas.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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