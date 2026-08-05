Doce años sembrando conciencia: EL HERALDO clausura Escuelas Amigables con el Ambiente 2026

2,500 estudiantes de cinco centros educativos capitalinos participaron en la clausura de Escuelas Amigables con el Ambiente 2026. Aquí las imágenes de la emotiva clausura de la duodécima edición.
El Congreso Infantil marcó el cierre de diez semanas de aprendizaje ambiental impulsado por EL HERALDO.
El proyecto incluyó capacitación sobre gestión de riesgos, desastres naturales y estilos de vida sostenibles.
Los estudiantes visitaron la planta de tratamiento de agua de El Picacho para conocer el proceso de purificación del agua.
Los niños recorrieron el centro de compostaje de la AMDC y aprendieron a elaborar fertilizante orgánico.
Los niños se graduaron como “héroes ecológicos” tras recibir formación teórico-práctica sobre el cuidado del planeta.
Desde 2013, el proyecto de EL HERALDO ha beneficiado a más de 62 mil estudiantes y 93 escuelas de Honduras.
Las tres Rs: reducir, reciclar y reutilizar, fueron parte de los aprendizajes promovidos en los centros educativos participantes.
Escuelas Amigables con el Ambiente cuenta con el apoyo de SERNA, AMDC, Secretaría de Educación y empresas patrocinadoras.
Los estudiantes de los clubes ecológicos presentaron sus experiencias y buenas prácticas ambientales durante la jornada de clausura.
Los escolares aprendieron la importancia de ahorrar energía y evitar tirar basura en calles y espacios públicos.
La Feria del Reciclaje permitió a los niños transformar materiales reutilizables en obras de arte.
Los centros educativos pudieron obtener ingresos mediante la venta de productos elaborados con material reciclado.
Los huertos escolares creados durante el programa ya comenzaron a dar sus primeros frutos.
Más de un centenar de árboles fueron plantados en el parque Juana Laínez como parte de la jornada de reforestación.
El alcalde Juan Diego Zelaya acompañó a los estudiantes durante la actividad de reforestación en Tegucigalpa.
Los participantes conocieron iniciativas de sostenibilidad ambiental impulsadas por Walmart.
Los participantes conocieron iniciativas de sostenibilidad ambiental impulsadas por Walmart. Con apoyo de Nestlé, los escolares elaboraron maceteras con materiales reutilizables y sembraron plantas.