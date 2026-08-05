El momento en que brotó el agua durante perforación de pozo en el Distrito Central

Tras una semana de iniciadas las obras de perforación continua, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) confirmó esta semana que el primer pozo de emergencia perforado para enfrentar la crisis hídrica que afecta a la capital finalmente lanzó agua, causando agrado en las autoridadesque buscan paliar la crisis hídrica en la capital. Aquí las imágenes del esperado momento.
La nueva fuente, ubicada en los predios de la antigua Penitenciaría Central (PC), permitirá abastecer entre 800 y 1,000 familias de los alrededores del centro de Tegucigalpa, aseguran las autoridades.
El alcalde Juan Diego Zelaya informó que el pozo producirá entre 80 y 120 galones de agua por minuto.
El pozo es parte de un plan que contempla la perforación de seis nuevas fuentes de abastecimiento para reforzar el suministro mientras persiste la escasez de lluvias.
"Nos va a permitir darle agua a 800 a 1,000 familias en los alrededores del centro de la capital", celebró el alcalde capitalino.
El hallazgo de agua en la zona representa el primer resultado del plan de emergencia diseñado para incrementar la producción de agua potable mientras continúan las restricciones provocadas por el bajo nivel de los embalses.
En la actualidad, las autoridades trabajan en la perforación de otros cinco pozos en diferentes zonas de la ciudad.
Las zonas intervenidas para buscar agua son El Hogar, Miraflores, Hospital Mario Mendoza y el Mercado Zonal Belén.
Los pozos se sumarán a la operación de una flota de camiones cisterna para aumentar la disponibilidad del recurso en zonas afectadas.
También se trabaja en las reparaciones de fugas en la red de distribución y en la rehabilitación de pozos ya existentes.
El exgerente del SANAA, Roberto Zablah, aunque calificó como positiva la perforación de nuevos pozos, advirtió que estas obras solo representan una medida temporal frente al déficit de agua que enfrenta el Distrito Central.
El agua de estos pozos vendrán a paliar la crisis hídrica a la que se enfrenta la capital de Honduras.