El momento en que brotó el agua durante perforación de pozo en el Distrito Central

Tras una semana de iniciadas las obras de perforación continua, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) confirmó esta semana que el primer pozo de emergencia perforado para enfrentar la crisis hídrica que afecta a la capital finalmente lanzó agua, causando agrado en las autoridadesque buscan paliar la crisis hídrica en la capital. Aquí las imágenes del esperado momento.