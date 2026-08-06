Los hijos mayores de Ricky Martin cumplen 18 años: ¿A quién se parecen?

Los hijos mellizos del cantante puertorriqueño Ricky Martin, Valentino y Matteo, nacieron el 6 de agosto de 2008. A los cuatro meses, el artista los presentó públicamente en una entrevista a la revista ¡HOLA!.
El cantante publicó una imagen de sus hijos cuando tenían unos cinco años en sus historias de Instagram, acompañada de un mensaje: "Toda la semana celebrando el cumple #18 de los dueños de mi corazón. Los amo hijos".
El cantante en un viaje junto a sus hijos, cuyos nombres, elegidos especialmente por él tienen un enorme significado. “Valentino significa ‘el valiente’ y Matteo quiere decir ‘un regalo de Dios’”.
Valentino y Matteo ahora acompañan a su padre en diferentes compromisos. “Es el trabajo más intenso que he hecho. Estoy exhausto, pero nunca he sido tan feliz. Es mágico, es intenso y es una bendición”, dijo en una ocasión.
A pesar de ser gemelos, cada uno tiene su propia personalidad. Ricky describe a Valentino como un niño tranquilo y sonriente, mientras que define a Matteo como más curioso y atento a su entorno.
En 2016 asistieron junto al cantante al estreno de la película Rogue One: A Star Wars Story, donde también estuvo presente Jwan Yosef, con quien estuvo casado durante varios años.
Matteo ha optado por mantener un perfil más reservado y con menor exposición pública, mientras que, Valentino tiene mucha presencia en redes sociales, donde comparte contenidos bailando o en el gimnasio.
Una tierna imagen de los pequeños y un jovencísimo y orgulloso papá, que hoy celebra los 18 años de sus chicos, que ahora tienen cada uno una personalidad definida.
Luego del nacimiento de Valentino y Matteo, la familia del cantante creció con el nacimiento de Lucía, en 2018, y Renn, en 2019, hijos que crecieron en el hogar que formó junto a Jwan Yosef, de quien se separó posteriormente.
Ricky Martin ha dicho en varias entrevistas que cada uno de sus cuatro hijos posee una personalidad diferente. Incluso ha compartido algunas características de cada uno de ellos.