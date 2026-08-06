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Los hijos mayores de Ricky Martin cumplen 18 años: ¿A quién se parecen?

Valentino y Matteo, los gemelos de Ricky Martin celebran sus 18 años. "Los dueños de mi vida", con este mensaje en sus redes, el cantante celebra el natalicio de sus primogénitos

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 17:21
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Los hijos mellizos del cantante puertorriqueño Ricky Martin, Valentino y Matteo, nacieron el 6 de agosto de 2008. A los cuatro meses, el artista los presentó públicamente en una entrevista a la revista ¡HOLA!.

 Foto: Instagram
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El cantante publicó una imagen de sus hijos cuando tenían unos cinco años en sus historias de Instagram, acompañada de un mensaje: "Toda la semana celebrando el cumple #18 de los dueños de mi corazón. Los amo hijos".

 Foto: Instagram Ricky Martin
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El cantante en un viaje junto a sus hijos, cuyos nombres, elegidos especialmente por él tienen un enorme significado. “Valentino significa ‘el valiente’ y Matteo quiere decir ‘un regalo de Dios’”.

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Valentino y Matteo ahora acompañan a su padre en diferentes compromisos. “Es el trabajo más intenso que he hecho. Estoy exhausto, pero nunca he sido tan feliz. Es mágico, es intenso y es una bendición”, dijo en una ocasión.

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A pesar de ser gemelos, cada uno tiene su propia personalidad. Ricky describe a Valentino como un niño tranquilo y sonriente, mientras que define a Matteo como más curioso y atento a su entorno.

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En 2016 asistieron junto al cantante al estreno de la película Rogue One: A Star Wars Story, donde también estuvo presente Jwan Yosef, con quien estuvo casado durante varios años.

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Matteo ha optado por mantener un perfil más reservado y con menor exposición pública, mientras que, Valentino tiene mucha presencia en redes sociales, donde comparte contenidos bailando o en el gimnasio.

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Una tierna imagen de los pequeños y un jovencísimo y orgulloso papá, que hoy celebra los 18 años de sus chicos, que ahora tienen cada uno una personalidad definida.

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Luego del nacimiento de Valentino y Matteo, la familia del cantante creció con el nacimiento de Lucía, en 2018, y Renn, en 2019, hijos que crecieron en el hogar que formó junto a Jwan Yosef, de quien se separó posteriormente.

 Foto: Instagram Ricky Martin
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Ricky Martin ha dicho en varias entrevistas que cada uno de sus cuatro hijos posee una personalidad diferente. Incluso ha compartido algunas características de cada uno de ellos.

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