Honduras mantiene condiciones secas con lluvias débiles este viernes

El pronosticador de turno de Cenaos detalló que el polvo del Sahara continúa presente en el territorio hondureño con concentraciones entre 40 y 60 microgramos por metro cúbico.

Flores explicó que la humedad proveniente del mar Caribe generará estas precipitaciones principalmente en la parte oriental, norte y áreas del centro del país. “Continúan las condiciones mayormente secas en todo el territorio nacional. Sin embargo, por la tarde, la humedad proveniente del mar Caribe generará algunas lluvias de carácter débiles y dispersas”, indicó.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones mayormente secas continuarán este viernes 7 de agosto en el territorio nacional, aunque durante la tarde se esperan lluvias débiles y dispersas en algunas zonas, informó Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos.

Respecto a las condiciones marítimas, Flores señaló que los oleajes se mantienen de uno a tres pies tanto para el Caribe como para el Golfo de Fonseca.

Para el Distrito Central, el pronóstico establece una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 20 C°, mientras que para la región central se prevé una máxima de 33 C° y una mínima de 20 C°.

En la región insular se espera una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 27 C°. Para la región oriental, el pronóstico indica una máxima de 32 C° y una mínima de 19 C°.

El reporte también detalló temperaturas de hasta 40 C° como máxima y 26 C° como mínima para una región norte mencionada en el pronóstico de Cenaos. Además, se indicó para otra referencia de la región norte una máxima de 34 C° y una mínima de 23 C°.

Para la región occidental se prevé una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 16 C°, según el pronóstico divulgado por el meteorólogo de turno.

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