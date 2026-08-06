Hospital Escuela habilitará seis quirófanos en octubre para reducir la mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- La habilitación de seis nuevos quirófanos en el Hospital Escuela para el mes de octubre se perfila como una de las principales apuestas para reducir la mora quirúrgica que arrastra el principal centro asistencial del país. Las autoridades del hospital, durante un encuentro con la Comisión de Salud del Congreso Nacional, expusieron la situación actual del centro, así como los avances y necesidades más urgentes para mejorar la atención de pacientes. Durante la reunión anunciaron que los nuevos quirófanos forman parte del bloque médico quirúrgico en construcción y, según lo explicado, estarán destinados a áreas clave como cirugía general, ortopedia, neurocirugía, urología, ginecología y otras especialidades de alta demanda.

El director ejecutivo del hospital, Darío Zúniga, aseguró que el diálogo con el Congreso abre la puerta a acuerdos que permitirán fortalecer los servicios en el corto plazo. Con su puesta en funcionamiento, se espera disminuir los tiempos de espera de los pacientes, especialmente en cirugías electivas, que representan la mayor carga en la mora quirúrgica del sistema público. Las autoridades expusieron que seis quirófanos más significan más cirugías, menos espera y una oportunidad para miles de pacientes que aún siguen en lista.

Solo en el mes de julio, el Hospital Escuela realizó un total de 1,555 procedimientos quirúrgicos, de acuerdo con datos del propio centro asistencial. De esa cifra, 786 fueron cirugías mayores, de las cuales 426 fueron electivas, además se contabilizaron 201 cirugías de emergencia y 159 realizadas en turnos de guardia. En cuanto a las cirugías menores, el hospital ejecutó 769 procedimientos, incluyendo 297 selectivos en quirófano, 161 en el área de emergencia y 189 durante guardias médicas.