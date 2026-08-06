Hospital Escuela habilitará seis quirófanos en octubre para reducir la mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- La habilitación de seis nuevos quirófanos en el Hospital Escuela para el mes de octubre se perfila como una de las principales apuestas para reducir la mora quirúrgica que arrastra el principal centro asistencial del país.
Las autoridades del hospital, durante un encuentro con la Comisión de Salud del Congreso Nacional, expusieron la situación actual del centro, así como los avances y necesidades más urgentes para mejorar la atención de pacientes.
Durante la reunión anunciaron que los nuevos quirófanos forman parte del bloque médico quirúrgico en construcción y, según lo explicado, estarán destinados a áreas clave como cirugía general, ortopedia, neurocirugía, urología, ginecología y otras especialidades de alta demanda.
El director ejecutivo del hospital, Darío Zúniga, aseguró que el diálogo con el Congreso abre la puerta a acuerdos que permitirán fortalecer los servicios en el corto plazo.
Con su puesta en funcionamiento, se espera disminuir los tiempos de espera de los pacientes, especialmente en cirugías electivas, que representan la mayor carga en la mora quirúrgica del sistema público.
Las autoridades expusieron que seis quirófanos más significan más cirugías, menos espera y una oportunidad para miles de pacientes que aún siguen en lista.
Solo en el mes de julio, el Hospital Escuela realizó un total de 1,555 procedimientos quirúrgicos, de acuerdo con datos del propio centro asistencial.
De esa cifra, 786 fueron cirugías mayores, de las cuales 426 fueron electivas, además se contabilizaron 201 cirugías de emergencia y 159 realizadas en turnos de guardia.
En cuanto a las cirugías menores, el hospital ejecutó 769 procedimientos, incluyendo 297 selectivos en quirófano, 161 en el área de emergencia y 189 durante guardias médicas.
Las autoridades destacaron que el aumento en la capacidad quirúrgica con los nuevos espacios permitirá priorizar las cirugías electivas, que son las que más tiempo acumulan en lista de espera.
Durante la reunión con la Comisión de Salud también se informó sobre otros proyectos en marcha, como la construcción de un laboratorio de histocompatibilidad, clave para avanzar en programas de trasplante de órganos y tejidos en el sistema público.
Las autoridades del centro asistencial también expusieron ante los diputados la necesidad urgente de contratar más personal asistencial, mejorar la infraestructura hospitalaria y renovar el equipo médico para responder a la demanda de más de un millón de pacientes que atienden cada año.