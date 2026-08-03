El 40% de los pacientes que están en la lista de espera quirúrgica llevan esperando más de 90 días

Tegucigalpa, Honduras.- El 40% de los pacientes que están en la lista de espera quirúrgica en el país lleva más de 90 días aguardando por una intervención, según datos de la Secretaría de Salud (Sesal). De acuerdo con el informe oficial, hasta julio se contabilizaban 11,354 personas en lista de espera, de las cuales 4,590 ya superan los tres meses sin ser operadas, o sea que están en la lista de mora quirúrgica. Ese dato significa que, por cada 10 personas que están en la lista, hay cuatro que llevan esperando como mínimo tres meses para ser intervenidas en uno de los quirófanos que tiene la red sanitaria pública.

Las autoridades reconocen que algunos pacientes llevan años esperando acceso a un quirófano, lo que evidencia la crisis en la que se encuentra el sistema sanitario hondureño. Pese a este escenario, la Sesal sostiene que la mora quirúrgica muestra una reducción progresiva gracias a la implementación de estrategias orientadas a mejorar la capacidad de respuesta en los hospitales públicos. Entre las acciones destacan la optimización del uso de quirófanos, una mejor planificación de la oferta quirúrgica y el monitoreo constante de los pacientes en espera. Durante julio, los 29 hospitales con quirófanos realizaron 1,689 cirugías electivas; sin embargo, la alta demanda continúa presionando el sistema. Pues solo en ese mes ingresaron 2,964 nuevos pacientes a la lista, lo que contribuye a que la cifra total siga en aumento. En los últimos meses, la lista ha mostrado un comportamiento variable, pero con tendencia al alza. En marzo se registraban 11,091 pacientes, cifra que bajó en abril a 10,476; no obstante, a partir de mayo inició un repunte sostenido con 10,669 casos, seguido de 10,948 en junio y 11,354 en julio, lo que representa un incremento promedio de 66 pacientes por mes.