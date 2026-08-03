Salud asegura avances en atención hospitalaria con 4,000 operaciones y compra de medicamentos

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno del presidente Nasry Asfura informó que durante los primeros seis meses de gestión se han realizado más de 4,000 cirugías en la red pública de salud como parte de las acciones para reducir la mora quirúrgica y mejorar la atención hospitalaria en el país. Durante una entrevista en el foro Agenda Nacional de Televisión Nacional de Honduras (TNH), el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, explicó que la Secretaría de Salud desarrolla un proceso de reorganización institucional orientado a disminuir la carga administrativa y fortalecer los servicios de atención a los pacientes.

El funcionario indicó que esta estrategia ha permitido destinar más recursos a la compra de medicamentos, material médico-quirúrgico, oxígeno y otros insumos considerados prioritarios para el funcionamiento de los hospitales. Castillo también destacó los avances del programa "La Salud Más Cerca de Usted", mediante el cual, según datos oficiales, se ha brindado atención a más de 5,000 personas y se han prestado más de 18,000 servicios médicos en distintas comunidades.

En relación con la mora quirúrgica, señaló que la habilitación de quirófanos que permanecían fuera de servicio y la incorporación de personal especializado han permitido incrementar el número de procedimientos quirúrgicos. Agregó que también se puso en marcha un plan piloto con hospitales privados para apoyar la atención de pacientes y reducir la demanda acumulada. En materia de abastecimiento, el viceministro informó que la Secretaría de Salud ya ejecutó compras de medicamentos por alrededor de 160 millones de lempiras, incluyendo fentanilo para uso hospitalario, y prepara nuevas adquisiciones de material médico-quirúrgico por unos 200 millones de lempiras.