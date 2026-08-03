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Revisan reglamento para fortalecer centros que forman personal técnico en salud

Las revisión del reglamento tiene como propósito actualizar las normas que rigen la creación y funcionamiento de los centros que forman al personal ténico sanitario

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 13:53
Revisan reglamento para fortalecer centros que forman personal técnico en salud

Personal de recursos humanos de la Sesal comenzó con la revisión del reglamento que busca mejorar los servicios que dan los centros que forman al personal sanitario.

 Foto: Cortesía (Sesal)

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) inició un proceso de revisión del reglamento que regula a los centros que forman técnicos en salud y auxiliares de enfermería en el país.

El proceso, que es coordinado por la Dirección General de Desarrollo del Recurso Humano en Salud, tiene el objetivo de actualizar las normas que rigen la creación y funcionamiento de estos centros, tanto públicos como privados.

Una comisión técnica analizará el borrador del reglamento en su totalidad; se revisarán capítulos, artículos y disposiciones, además de incorporar observaciones y propuestas de mejora planteadas por los participantes, detallaron las autoridades.

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El propósito es contar con un documento final que responda a las necesidades actuales del sistema de salud en Honduras, señalaron.

Según la Secretaría de Salud, esta actualización busca establecer reglas más claras sobre cómo deben operar los centros formadores.

También se pretende garantizar que los programas de estudio cumplan con estándares de calidad en la formación de los estudiantes.

La directora de Desarrollo del Recurso Humano en Salud, María Ángela Ayala, explicó que la revisión es clave para mejorar la preparación del personal técnico.

La funcionaria señaló que el nuevo reglamento permitirá que la formación esté más alineada con las demandas de la población.

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"Este reglamento fortalecerá las bases para la formación de los recursos técnicos medios en salud y auxiliares de enfermería, asegurando que los procesos académicos y de desarrollo profesional respondan a las necesidades del sistema sanitario y contribuyan a brindar una atención de mayor calidad a la población hondureña", expresó.

Agregó que se busca asegurar que los futuros profesionales cuenten con las capacidades necesarias para brindar una mejor atención en los servicios de salud.

Asimismo, destacó que el trabajo conjunto entre instituciones permitirá construir un reglamento basado en consenso y criterios técnicos.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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