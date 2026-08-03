Revisan reglamento para fortalecer centros que forman personal técnico en salud

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) inició un proceso de revisión del reglamento que regula a los centros que forman técnicos en salud y auxiliares de enfermería en el país. El proceso, que es coordinado por la Dirección General de Desarrollo del Recurso Humano en Salud, tiene el objetivo de actualizar las normas que rigen la creación y funcionamiento de estos centros, tanto públicos como privados. Una comisión técnica analizará el borrador del reglamento en su totalidad; se revisarán capítulos, artículos y disposiciones, además de incorporar observaciones y propuestas de mejora planteadas por los participantes, detallaron las autoridades.

El propósito es contar con un documento final que responda a las necesidades actuales del sistema de salud en Honduras, señalaron. Según la Secretaría de Salud, esta actualización busca establecer reglas más claras sobre cómo deben operar los centros formadores. También se pretende garantizar que los programas de estudio cumplan con estándares de calidad en la formación de los estudiantes. La directora de Desarrollo del Recurso Humano en Salud, María Ángela Ayala, explicó que la revisión es clave para mejorar la preparación del personal técnico. La funcionaria señaló que el nuevo reglamento permitirá que la formación esté más alineada con las demandas de la población.