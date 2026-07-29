Mientras Salud reporta más de 8,000 cirugías, médicos denuncian falta de anestesia

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras la Secretaría de Salud (Sesal) destaca haber superado las 8,000 cirugías y mantener un promedio mensual de más de 1,100 procedimientos para reducir la mora quirúrgica, los médicos denuncian falta de insumos. El viceministro de Salud, Eduardo Midence, mediante un video publicado en las redes oficiales de la Sesal, resaltó que el sistema sanitario fue recibido con hospitales colapsados y extensas listas de espera que, en muchos casos, se convertían en mora, dejando sin atención oportuna a miles de pacientes. Aseguró que, en respuesta a ellos, se impulsó una estrategia que incluye la articulación con el sector privado y el fortalecimiento del sistema público para ampliar la cobertura quirúrgica.

"Estos pacientes de mora en muchas ocasiones no tuvieron la oportunidad de ver lo que ahora estamos realizando. Estamos llevando la salud donde más la necesitas y acercando los servicios de salud a tu comunidad", dijo Midence.

Contrario a ese discurso, médicos denuncian una crítica escasez de anestesia que los está obligando a suspender operaciones de alta complejidad.



Personal médico, de enfermería, incluso los pacientes señalan que hay una crisis de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. El doctor y diputado Carlos Umaña confirmó que existe una crisis aguda de fentanilo en la Secretaría de Salud, un medicamento considerado esencial para procedimientos quirúrgicos y unidades de cuidados intensivos. El desabastecimiento estaría relacionado con problemas en el manejo de las importaciones del medicamento durante la administración anterior.