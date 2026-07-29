"Nadie está por encima de la ley": Kilvett Bertrand tras requerimiento fiscal contra Roosevelt

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público presentó este miércoles 29 de julio un requerimiento fiscal contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, lo que ha generado numerosas reacciones, entre ellas la del diputado Kilvett Bertrand. Hernández es acusado de los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento del ejercicio de determinados derechos fundamentales. De acuerdo con los documentos de la Fiscalía, la acusación está relacionada con presuntos ataques contra los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra.

Ante el nuevo proceso legal que enfrenta el exjefe de las Fuerzas Armadas, Bertrand recordó: "Tantas veces se lo dijimos, tantas veces se lo advertimos al general Roosevelt Hernández: no cruce la línea, no vaya por ese camino". Agregó que siempre se le aconsejó: "No haga lo que Mel Zelaya le dice porque el poder es efímero". Sin embargo, aseguró que "pensaron que el poder era eterno, pensaron que nunca iban a tener consecuencias de sus acciones". "Hoy estamos viendo las consecuencias de violentar la ley, de amenazar directamente y de llamar sicarios a periodistas desde una posición de poder como jefe del Estado Mayor Conjunto. Eso no se puede hacer", agregó el diputado del Partido Nacional.