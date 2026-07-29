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"Nadie está por encima de la ley": Kilvett Bertrand tras requerimiento fiscal contra Roosevelt

El diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, reaccionó al requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 14:10
Nadie está por encima de la ley: Kilvett Bertrand tras requerimiento fiscal contra Roosevelt

El diputado nacionalista Kilvett Bertrand sostuvo que las acciones atribuidas al exjerarca militar no podían quedar impunes y recordó que en varias ocasiones le advirtieron que no sobrepasara los límites de la ley.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público presentó este miércoles 29 de julio un requerimiento fiscal contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, lo que ha generado numerosas reacciones, entre ellas la del diputado Kilvett Bertrand.

Hernández es acusado de los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento del ejercicio de determinados derechos fundamentales.

De acuerdo con los documentos de la Fiscalía, la acusación está relacionada con presuntos ataques contra los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra.

Defensores de derechos humanos piden acelerar caso contra Roosevelt Hernández

Ante el nuevo proceso legal que enfrenta el exjefe de las Fuerzas Armadas, Bertrand recordó: "Tantas veces se lo dijimos, tantas veces se lo advertimos al general Roosevelt Hernández: no cruce la línea, no vaya por ese camino".

Agregó que siempre se le aconsejó: "No haga lo que Mel Zelaya le dice porque el poder es efímero". Sin embargo, aseguró que "pensaron que el poder era eterno, pensaron que nunca iban a tener consecuencias de sus acciones".

"Hoy estamos viendo las consecuencias de violentar la ley, de amenazar directamente y de llamar sicarios a periodistas desde una posición de poder como jefe del Estado Mayor Conjunto. Eso no se puede hacer", agregó el diputado del Partido Nacional.

Así construyó el Ministerio Público el caso contra Roosevelt Hernández por ataques a la prensa

Asimismo, sostuvo que Hernández ahora debe enfrentar la justicia y reiteró que "nadie está por encima de la ley". Seguidamente afirmó que "todos sabemos que Roosevelt Hernández, lastimosamente, cometió errores graves que atacaron a uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es la libertad de prensa".

"El hecho de ser diputado, presidente del Congreso Nacional, presidente de la República o jefe del Estado Mayor Conjunto no le da a nadie ningún tipo de derecho para atacar a otras personas ni ningún tipo de impunidad para arremeter contra un gremio completo como la prensa. Eso no se puede volver a presentar en el país", enfatizó el diputado nacionalista.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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