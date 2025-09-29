CPH repudia ataque mediático de las FF AA contra Rodrigo Wong Arévalo

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó que las Fuerzas Armadas (FF AA) a través de su periódico digital realizaran ataque mediático contra el periodista hondureño Rodrigo Wong Arévalo al publicar una portada difamatoria. "De forma infame, repudiable y condenatoria expone nuevamente al periodista Rodrigo Wong Arévalo, catalogándolo como ´un traidor a la patria´, reprochó el gremio de periodistas respecto a la portada que publicó las FF AA dirigidas por Roosevelt Hernández este lunes 29 de septiembre.

En la página 2 del periódico, destacaron el titular "Rodrigo Wong Arévalo, un traidor a la patria", agregando en el subtítulo que él "ha sido señalado por críticos de actuar en contra de los intereses de Honduras, defendiendo posturas de El Salvador en la disputa por el Golfo de Fonseca. La acusación que más resuena: traidor a la patria". Las FF AA argumentan su descalificación contra el director de Abriendo Brecha y TEN Canal 10 debido a que él expresó que el gobierno de El Salvador reconoció que la incursión de una embarcación de su fuerza naval en aguas hondureñas en el Golfo de Fonseca se trató de un error. Estos hechos se reportaron entre el 24 y 25 de septiembre. Wong Arévalo indicó que el inconveniente se debió a que un oficial salvadoreño, de 23 años, se desubicó al navegar. Ante ello, el periodista dijo que "se sugiere eliminar el calificativo o el titular de ´invasión´, ya que se reconoce que fue un error técnico del oficial que conducía la nave de la fuerza naval salvadoreña". Sin embargo, la institución castrense aseguró que consultó a expertos (sin identificarlos), los cuales señalaron que "con estas declaraciones respaldar intereses de otro país en momento de tensión regional"

"Sabemos de las posturas y de las campañas mediáticas que este comunicador tiene en contra de las Fuerzas Armadas, desconocemos qué intereses oscuros son los que lo motivan y nos debe preocupar por qué y para qué intenta minimizar y hasta descalificar una situación real, que se está dando en nuestras aguas territoriales, nadie desea una guerra", agregaron las FF AA en el escrito. Por su parte, el CPH manifestó que se solidariza con Wong Arévalo y que "rechaza y eleva la voz de protesta a nivel nacional e internacional por esta publicación que atenta la libertad de expresión y pone en riesgo la integridad física del periodista Wong Arévalo".