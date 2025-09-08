Repudian nuevo ataque de las Fuerzas Armadas a EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas nuevamente arremeten contra EL HERALDO tras divulgar, a través de fuentes confidenciales, muchos de los movimientos a lo interno de esa institución. Tras las revelaciones de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus sobre la salida del general de brigada, Ramiro Muñoz, y cómo el alto mando acomoda las piezas para que la institución siga la línea política del actual jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), la institución castrense acusó a este medio de “mentiroso”, lo que ha generado rechazo entre defensores de la libertad de expresión y derechos humanos. Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), señaló que como las Fuerzas Armadas sienten que no son castigadas por ningún ente de justicia del Estado, continúan atacando a los medios, cuando debería ser el Ministerio Público (MP) el que investigue este tipo de actos a través de la Fiscalía de Protección. Meza defendió que Hernández Aguilar es un funcionario público que no tiene por qué enojarse porque se publican situaciones alrededor de sus actuaciones que son y que deben ser sujetas de monitoreo por la población. "Pero también de los periodistas, porque los periodistas tienen el derecho de buscar, de informar y de investigar información que tenga que ver con la libertad de prensa”, destacó la defensora de los derechos humanos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ante la consulta que los funcionarios no contestan preguntas o entrevistas relacionados con la institución, Meza dijo que “están negando acceso a la información pública, y eso es por un lado condenable y por el otro es abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios”.

En la portada y en una página completa de su periódico oficial, las autoridades de la institución militar apuntaron que “EL HERALDO continúa con su campaña de mentiras contra las FF AA”, colocando un sello de “mentirosos”. La publicación se centra específicamente en los artículos: “Roosevelt teme que el Comando Sur le haga una encerrona en Texas” y “Roosevelt Hernández maniobra para blindarse con la promoción 29”. Los señalamientos, dicen las FF AA en su medio de comunicación institucional, se centran en que durante una semana "EL HERALDO ha publicado una serie de artículos totalmente alejados a la verdad, con el único fin de engañar a la población y difamar a una de las instituciones más nobles, con las que cuenta el país, y a quien hoy en día está al frente de la misma, el general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar". Sobre el primer artículo: "Roosevelt teme que el Comando Sur le haga una encerrona en Texas", la institución militar defendió que el pasado 22 de julio recibieron en las oficinas del jefe del Estado Mayor Conjunto, una notificación sobre el cambio de fecha de una visita ya programada, por parte del comandante general del Ejército Sur de los Estados Unidos.

Calificaron esta acción como normal dentro del acontecer militar, debido a las múltiples misiones existentes, “por ese cambio EL HERALDO irresponsablemente publicó una noticia falsa, sin tener los verdaderos detalles del cambio de fecha de la misión, la cual es un trámite administrativo en su totalidad y con base al protocolo militar y de los tratados existentes entre ambas naciones amigas, las cuales colaboran mutuamente en la lucha frontal contra el narcotráfico”, defendieron. Fuentes a lo interno de esa institución castrense dijeron a EL HERALDO el pasado 4 de septiembre que Hernández había recibido una invitación del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos para viajar a Texas, pero no sabía si aceptaría por temor a ser cuestionado acerca de sus compromisos con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Este rotativo también reveló que general Ramiro Muñoz había pedido su baja por presiones tras negarse a ir como agregado militar a Nicaragua, al no comulgar con la ideología socialista de las autoridades de ese país. Días después, este medio divulgó que el general había salido del país por temor a represalias. Además, en medio de la crisis, las fuentes afirmaron que Hernández buscaba promover a ocho coroneles con la intención de que cuidaran su espalda dentro de las Fuerzas Armadas. Muchas de las publicaciones. Incluso, las publicaciones generaron reacciones de las autoridades de esa institución, quienes confirmaban lo que se había divulgado, pues cuando este rotativo los ha buscado no están abierto a dar entrevistas.

En su publicación, las Fuerzas Armadas confirmaron que el jefe de esa institución viajará para una reunión oficial con el general del Ejército Philip J. Ryan, comandante general del Ejército Sur de los Estados Unidos.

En la nota se detalla que acuden a la visita para trabajar sobre la Conferencia de los Ejércitos Americanos, donde ellos tendrán una propuesta y Honduras dará una respuesta para luego definir reuniones. “Le instamos una vez más a EL HERALDO a solicitar la información por los canales oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras, las puertas están abiertas y quien solicite información la recibe con base en la transparencia que la caracteriza la institución militar”, dice la nota, no obstante, los voceros y el mismo alto mando se niegan a dar entrevistas a este medio de comunicación sobre los temas señalados.

Para Meza, la reacción y la respuesta de las Fuerzas Armadas pone en evidencia la falencia desde los entes de justicia, pues “si tuviéramos un Ministerio Público que actuará, estuvieran haciendo una investigación de oficio a través de la Fiscalía de Protección, que justamente nace con la Ley de Protección”.