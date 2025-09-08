Repudian nuevo ataque de las Fuerzas Armadas a EL HERALDO

Calificaron esta acción como normal dentro del acontecer militar, debido a las múltiples misiones existentes, “por ese cambio EL HERALDO irresponsablemente publicó una noticia falsa, sin tener los verdaderos detalles del cambio de fecha de la misión, la cual es un trámite administrativo en su totalidad y con base al protocolo militar y de los tratados existentes entre ambas naciones amigas, las cuales colaboran mutuamente en la lucha frontal contra el narcotráfico”, defendieron.Fuentes a lo interno de esa institución castrense dijeron a EL HERALDO el pasado 4 de septiembre que Hernández había recibido una invitación del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos para viajar a Texas, pero no sabía si aceptaría por temor a ser cuestionado acerca de sus compromisos con el ministro de Defensa de Venezuela, <b>Vladimir Padrino López</b>.Este rotativo también reveló que <a rel="nofollow" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/ramiro-munoz-solicita-baja-negarse-agregado-militar-nicaragua-CN27196712">general Ramiro Muñoz</a> había pedido su baja por presiones tras negarse a ir como agregado militar a Nicaragua, al no comulgar con la ideología socialista de las autoridades de ese país. Días después, este medio divulgó que el general había salido del país por temor a represalias.Además, en medio de la crisis, las fuentes afirmaron que Hernández buscaba promover a ocho coroneles con la intención de que cuidaran su espalda dentro de las<b> Fuerzas Armadas</b>. Muchas de las publicaciones. Incluso, las publicaciones generaron reacciones de las autoridades de esa institución, quienes confirmaban lo que se había divulgado, pues cuando este rotativo los ha buscado no están abierto a dar entrevistas.