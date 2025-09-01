Obligan a Ramiro Muñoz a pedir la baja al negarse a ir como agregado militar a Nicaragua

A mediados de julio, Muñoz confirmó su <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/general-ramiro-munoz-confirma-salida-inp-estos-puestos-no-son-de-nadie-AA26627474" target="_blank">salida como titular de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP),</a> luego de la solicitud de renuncia que le hizo la presidenta Xiomara Castro."Quien a usted lo coloca en un cargo, lo separa cuando es conveniente", dijo en ese entonces, sin dar mayores detalles de las causas, aunque se especuló que se debió a diferencias con <a href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/pelea-de-poder-con-roosevelt-habria-provocado-salida-de-ramiro-munoz-del-inp-OH26650538">Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas.</a>El general solo se limitó en decir que "estos puestos no son de nadie, no tienen dueño y los cambios son normales". Además, le dijo a su sucesor en el INP, José Miguel Mejía Medina, que "para venir acá se necesita valentía, decencia y voluntad de trabajo y él tiene las tres cualidades".Sobre su salida se conocen dos hipótesis: alguna situación en el mando militar que requirió que a él se le asigne una nueva responsabilidad o la desobediencia a alguna instrucción presidencial o de alguna u otra autoridad que él no compartió o no quiso acatar.Para Leonel Casco, veterano defensor de derechos humanos, "si a él le dieron alguna instrucción o alguna orden que no compartió, y si lo hizo en el marco de lo que establece el artículo 321 al 2024 de la Constitución de la República sobre la responsabilidad de los servidores de Estado, mi respeto para él, ese debe ser el ejemplo que se debe dar en toda la administración pública y todos los operadores de justicia”.La segunda versión es que se debe a un <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/pelea-de-poder-con-roosevelt-habria-provocado-salida-de-ramiro-munoz-del-inp-OH26650538" target="_blank">enfrentamiento con el jefe del Estado Mayor Conjunto,</a> pues los altos cargos lo fueron relegando a ejercer labores presidiarias.