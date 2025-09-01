Obligan a Ramiro Muñoz a pedir la baja al negarse a ir como agregado militar a Nicaragua

Tegucigalpa, Honduras.- El general Ramiro Muñoz pidió la baja en las Fuerzas Armadas, luego de que le dieran un ultimátum para irse como agregado militar a Nicaragua. El mismo general confirmó a EL HERALDO Plus que pidió la baja porque "no no voy a países con los que no comparto, aparte que es por castigo".

Fuentes militares a lo interno de esa institución dijeron que desde hace 15 días le informaron que tenía que irse como agregado militar a Nicaragua y que, incluso, lo enviaron a sacar el pasaporte diplomático para él y su familia.

Las fuentes afirmaron que, en primera instancia, el general Ramiro Muñoz aceptó, pero después declinó, pese a que "en menos de 24 horas Nicaragua le dio el beneplácito".

"Ante la negativa, un grupo de generales le sacaron una auditoría del INP (Instituto Nacional Penitenciario), donde se revelaron sus actos de corrupción y lo amenazaron con un juicio militar, pero como se trataba de fondos públicos le dijeron que el caso lo iban a pasar al MP (Ministerio público) y que lo iban a meter preso. De esta forma lo obligaron a que solicitara su baja el jueves recién pasado y horas después ya estaba aprobada”, comentaron las fuentes.



​​​​Dijeron, además, que “para evitar ir a Nicaragua, Muñoz presentó una certificación médica diciendo que estaba enfermo, pero no se la aceptaron" y que "trató de chantajear a la cúpula diciéndole que tenía documentación que involucraba a las FFAA en corrupción".

La baja de Muñoz será efectiva a partir de diciembre próximo.

En diálogo con EL HERALDO Plus, Muñoz confirmó su salida de las Fuerzas Armadas, lamentando que "un general no merece eso".

"Imposible que en un país un general tenga problemas por luchar contra el narcotráfico, maras y pandillas y crimen organizado o por no estar de acuerdo con lo que pasó en el proceso electoral", aseguró al contestar algunos mensajes enviados por este rotativo.