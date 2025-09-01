Obligan a Ramiro Muñoz a pedir la baja al negarse a ir como agregado militar a Nicaragua

El general confirmó a EL HERALDO Plus su baja de las Fuerzas Armadas y tildó de castigo el enviarlo al país vecino. Fuentes aseguraron que él había aceptado y luego se retractó

  • 01 de septiembre de 2025 a las 22:27
A mediados de julio, el general Ramiro Muñoz confirmó su salida del INP, donde estaba implementando varias medidas que involucraba intervenciones y traslados de privados de libertad.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El general Ramiro Muñoz pidió la baja en las Fuerzas Armadas, luego de que le dieran un ultimátum para irse como agregado militar a Nicaragua. El mismo general confirmó a EL HERALDO Plus que pidió la baja porque "no no voy a países con los que no comparto, aparte que es por castigo".

Fuentes militares a lo interno de esa institución dijeron que desde hace 15 días le informaron que tenía que irse como agregado militar a Nicaragua y que, incluso, lo enviaron a sacar el pasaporte diplomático para él y su familia.

Las fuentes afirmaron que, en primera instancia, el general Ramiro Muñoz aceptó, pero después declinó, pese a que "en menos de 24 horas Nicaragua le dio el beneplácito".

"Ante la negativa, un grupo de generales le sacaron una auditoría del INP (Instituto Nacional Penitenciario), donde se revelaron sus actos de corrupción y lo amenazaron con un juicio militar, pero como se trataba de fondos públicos le dijeron que el caso lo iban a pasar al MP (Ministerio público) y que lo iban a meter preso. De esta forma lo obligaron a que solicitara su baja el jueves recién pasado y horas después ya estaba aprobada”, comentaron las fuentes.

​​​​Dijeron, además, que “para evitar ir a Nicaragua, Muñoz presentó una certificación médica diciendo que estaba enfermo, pero no se la aceptaron" y que "trató de chantajear a la cúpula diciéndole que tenía documentación que involucraba a las FFAA en corrupción".

La baja de Muñoz será efectiva a partir de diciembre próximo.

En diálogo con EL HERALDO Plus, Muñoz confirmó su salida de las Fuerzas Armadas, lamentando que "un general no merece eso".

"Imposible que en un país un general tenga problemas por luchar contra el narcotráfico, maras y pandillas y crimen organizado o por no estar de acuerdo con lo que pasó en el proceso electoral", aseguró al contestar algunos mensajes enviados por este rotativo.

Salida del INP

A mediados de julio, Muñoz confirmó su salida como titular de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), luego de la solicitud de renuncia que le hizo la presidenta Xiomara Castro.

"Quien a usted lo coloca en un cargo, lo separa cuando es conveniente", dijo en ese entonces, sin dar mayores detalles de las causas, aunque se especuló que se debió a diferencias con Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas.

El general solo se limitó en decir que "estos puestos no son de nadie, no tienen dueño y los cambios son normales". Además, le dijo a su sucesor en el INP, José Miguel Mejía Medina, que "para venir acá se necesita valentía, decencia y voluntad de trabajo y él tiene las tres cualidades".

Sobre su salida se conocen dos hipótesis: alguna situación en el mando militar que requirió que a él se le asigne una nueva responsabilidad o la desobediencia a alguna instrucción presidencial o de alguna u otra autoridad que él no compartió o no quiso acatar.

Para Leonel Casco, veterano defensor de derechos humanos, "si a él le dieron alguna instrucción o alguna orden que no compartió, y si lo hizo en el marco de lo que establece el artículo 321 al 2024 de la Constitución de la República sobre la responsabilidad de los servidores de Estado, mi respeto para él, ese debe ser el ejemplo que se debe dar en toda la administración pública y todos los operadores de justicia”.

La segunda versión es que se debe a un enfrentamiento con el jefe del Estado Mayor Conjunto, pues los altos cargos lo fueron relegando a ejercer labores presidiarias.

