Muñoz sobre intervención en Támara: "No quieren las nuevas medidas, a mí no me interesa"

Tegucigalpa, Honduras.- El director de la Comisión Interventora de Instituto Nacional Penitenciario, Ramiro Muñoz, aseguró que no permitirá que criminales tomen el control de Támara, pese a que el sistema penitenciario en el país se encuentra en una crisis de emergencia. Según mencionó Muñoz, Támara ha sido un "nido de todo", por lo que informó que uno de los objetivos es evitar que siga entrando dinero a la cárcel como se venía acostumbrando. Sobre las acciones que se están llevando, aseguró que entiende que las personas estén molestos, "pero que se quejen no vamos a dejar de hacer las cosas". Muñoz detalló que los privados de libertad no se habían clasificado hasta ahora porque no estaban "los lugares para meter esta gente". Actualmente, han construido nuevos módulos porque por años los criminales han estado mezclados con la población.

Mencionó que no piensa sacar a los miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que fueron trasladados hacia la cárcel de Siria, por lo que pidió "no defendamos victimarios, ¿y las víctimas? Aquí no vamos a volver atrás". Sobre las denuncias de una posible matanza en el interior de la cárcel, que fue denunciada por representantes de Derechos Humanos, mencionó que esa información fue proporcionada a las funcionarias por los mismos miembros de la MS-13 "que sacamos de Támara y enviamos a Siria". "Aquí no vamos a volver atrás, y que están amenazando con líos, ¿háganlo, pues?", exclamó Muñoz, quien aseguró que prefiere renunciar a su cargo e irse del país antes de ser parte de la criminalidad, "yo no voy a apoyar a nadie que tenga que ver con ilícitos, no lo voy a hacer". "Durante 20 años han estado mezclados con la población general y hoy fueron llevados donde corresponden, entonces como no los llevo donde quieren, ellos no quieren que haga lo que yo quiera", mencionó Muñoz. "En Támara (los reos) podían manejar el resto de la población penitenciaria y podían vender droga, gobernar sin ningún problema", por lo que aseguró que su labor es mejorar el sistema y no hacer tratos con delincuentes.

"Estamos luchando porque se bote la extorsión, los asesinatos, los secuestros, la prostitución en centros penales, entrada de armas, munición de alcohol, y todo aquello que nunca lo tuvimos que haber tenido. No vamos a agarrar para atrás", reiteró. "Seamos conscientes, el victimario no puede ser la víctima nunca, no lo podemos ver así, no lo debemos ver así. Yo voy a luchar en este sistema hasta que la presidenta diga que esté aquí por hacer las cosas correctas", mencionó. "Porque hoy, maras, pandillas, narcotraficantes y otras organizaciones están en máximas (cárceles) sin visitas, sin comunicaciones y que las visitas de los abogados es a través de los locutorios. En todos los países del mundo sucede", afirmó. "¿Cuál es el problema de que en Honduras apliquemos la ley como es? ¿A quién vamos a proteger?", cuestionó. "Lo que estamos haciendo nosotros, nadie se ha atrevido hacerlo y no vamos a retroceder. Aquí vamos a hacer cumplir la ley simplemente", reiteró Ramiro Muñoz.

"No podemos dañar tanto el país siendo permisivos manejando este tipo de sistemas, lo que vivimos a diario cuidando a estas personas es terrible (...) no violentamos sus derechos, lo hemos hecho cambios respetando los derechos nacionales e internacionales", sostuvo ante las críticas que ha recibido por sus últimas acciones. "No quieren las nuevas medidas y a mí no me interesa que nos las quieran, este no es un restaurante, no le estamos pidiendo gustos a nadie, aquí vamos a hacer lo que toca y nada más. Aquí hay comida, seguridad, salud, educación gratis. Ningún privado de libertad está preocupado por qué va a cenar, yo le aseguro que muchos hondureños sí están preocupados por eso", expresó, por lo tanto, afirmó que harán cumplir la ley.

Venta de celdas