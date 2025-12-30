  1. Inicio
Ellos son los diputados más jóvenes que integrarán el Congreso 2026-2030

Con edades que rompen con la tradición política del país, ellos son los diputados más jóvenes que serán parte del Congreso Nacional en el periodo 2026-2030

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 11:01
Uno de ellos tiene 25 años, conozca quiénes son los diputados más jóvenes que serán parte del nuevo Congreso Nacional en el periodo 2026-2030.

Atlántida
-Enrique Alejandro Matute Díaz, de Libre, de 33 años (imagen izquierda)

-David Sanin Manaiza Ramírez, del Partido Nacional, de 39 años (imagen centro).

-Óscar Ariel Montoya Rodezno, de Libre, de 39 años (imagen derecha).

Choluteca
-Nidia Gissela Castillo Fúnez, de Libre, de 40 años (izquierda).

-Javier Alejandro Mendieta Servellón, del Partido Nacional, de 37 años (centro).

-Diler Mauricio Martínez Hernández, del Partido Nacional, de 36 años (derecha).

Choluteca
-Alex Remerto Ordóñez Ordónez, del Partido Liberal, de 35 años (izquierda)

-Ileana Nazareth Velásquez Ordónez, del Partido Nacional, de 26 años (centro).

-Jennifer Alexandra Díaz Ponce, de Libre, de 25 años (derecha).

Colón
-Ariana Melissa Banegas Cárcamo, del Partido Nacional, de 40 años.

Cortés
-Daisy María Andonie López, del Partido Nacional, de 40 años (izquierda).

-Thirsa Gabriela López Solís, del Partido Liberal, de 39 años (centro).

-Gloria Yasmin Meza Erazo, del Partido Liberal, de 35 años (derecha).

El Paraíso
-Ever Nazael Aguilar Aguilar, de Libre, de 40 años.

-Hiudy Gabriela Morales Aguilar, del Partido Nacional, de 31 años.

Intibucá
Mario Amílcar Portillo Contreras, de Libre, de 40 años.

Yoro
-Marco Aurelio Tinoco Urbina, del Partido Liberal, de 40 años (izquierda).

-Marco Tulio Gámez Díaz, del Partido Liberal, de 40 años (centro).

-Máxima Alejandra Burgos Hernández, de Partido Nacional, de 33 años (derecha).

Copán
-Francis Omar Cabrera Miranda, del Partido Liberal, de 39 años (izquierda).

-Isis Carolina Cuellar Erazo, de Libre, de 36 años (centro).

-Eduardo José Elvir Ferrufino, de Libre, de 36 años (derecha).

Santa Bárbara
-José Rolando Sabillón Múñoz, del Partido Liberal, de 39 años.

-María Fernanda Sandres Umanzor, del Partido Nacional, de 31 años.

Lempira
-Selvin Octavio Morales Bonilla, de Libre, de 37 años.

-Lenin David Valeriano Menjivar, del Partido Nacional, de 33 años.

Comayagua
-Juan Carlos Vargas Ríos, del Partido Nacional, de 35 años (izquierda).

-Javier Adolfo Miralda Villalobos, de Libre, de 33 años (centro).

-Rolando Enrique Barahona Puerto, del Partido Liberal, de 32 años (derecha).

Olancho
Ángel David Sandoval Cerrato, de Libre, de 28 años.

