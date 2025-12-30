Ellos son los diputados más jóvenes que integrarán el Congreso 2026-2030

Uno de ellos tiene 25 años, conozca quiénes son los diputados más jóvenes que serán parte del nuevo Congreso Nacional en el periodo 2026-2030.
Atlántida-Enrique Alejandro Matute Díaz, de Libre, de 33 años (imagen izquierda)
-David Sanin Manaiza Ramírez, del Partido Nacional, de 39 años (imagen centro).
-Óscar Ariel Montoya Rodezno, de Libre, de 39 años (imagen derecha).
Choluteca -Nidia Gissela Castillo Fúnez, de Libre, de 40 años (izquierda).
-Javier Alejandro Mendieta Servellón, del Partido Nacional, de 37 años (centro).
-Diler Mauricio Martínez Hernández, del Partido Nacional, de 36 años (derecha).
Choluteca-Alex Remerto Ordóñez Ordónez, del Partido Liberal, de 35 años (izquierda)
-Ileana Nazareth Velásquez Ordónez, del Partido Nacional, de 26 años (centro).
-Jennifer Alexandra Díaz Ponce, de Libre, de 25 años (derecha).
Colón-Ariana Melissa Banegas Cárcamo, del Partido Nacional, de 40 años.
Cortés-Daisy María Andonie López, del Partido Nacional, de 40 años (izquierda).
-Thirsa Gabriela López Solís, del Partido Liberal, de 39 años (centro).
-Gloria Yasmin Meza Erazo, del Partido Liberal, de 35 años (derecha).
El Paraíso-Ever Nazael Aguilar Aguilar, de Libre, de 40 años.
-Hiudy Gabriela Morales Aguilar, del Partido Nacional, de 31 años.
IntibucáMario Amílcar Portillo Contreras, de Libre, de 40 años.
Yoro-Marco Aurelio Tinoco Urbina, del Partido Liberal, de 40 años (izquierda).
-Marco Tulio Gámez Díaz, del Partido Liberal, de 40 años (centro).
-Máxima Alejandra Burgos Hernández, de Partido Nacional, de 33 años (derecha).
Copán-Francis Omar Cabrera Miranda, del Partido Liberal, de 39 años (izquierda).
-Isis Carolina Cuellar Erazo, de Libre, de 36 años (centro).
-Eduardo José Elvir Ferrufino, de Libre, de 36 años (derecha).
Santa Bárbara-José Rolando Sabillón Múñoz, del Partido Liberal, de 39 años.
-María Fernanda Sandres Umanzor, del Partido Nacional, de 31 años.
Lempira-Selvin Octavio Morales Bonilla, de Libre, de 37 años.
-Lenin David Valeriano Menjivar, del Partido Nacional, de 33 años.
Comayagua-Juan Carlos Vargas Ríos, del Partido Nacional, de 35 años (izquierda).
-Javier Adolfo Miralda Villalobos, de Libre, de 33 años (centro).
-Rolando Enrique Barahona Puerto, del Partido Liberal, de 32 años (derecha).
OlanchoÁngel David Sandoval Cerrato, de Libre, de 28 años.