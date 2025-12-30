Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030

Los diputados de mayor edad que formarán parte del Congreso Nacional para el período 2026-2030 provienen de distintos partidos y departamentos del país, según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) de este martes 30 de diciembre. A continuación, el detalle ordenado alfabéticamente por departamento.
Por el departamento de Atlántida, Alejandro Antonio Canelas Cardona, del Partido Liberal, logró un curul por este departamento a los 60 años de edad, con un total de 47,963 votos.
Alberto Chedrani Castañeda, del Partido Nacional, de 68 años, obtuvo un escaño con 11,050 votos, por el departamento de Cortés.
También en la lista del mismo departamento de Cortés, Rolando Contreras, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), alcanzó por primera vez un curul a los 68 años, con 35,903 votos.
José Jaar Mudenat, del Partido Nacional, siendo reelecto, tiene 66 años edad y obtuvo 116,521 votos.
Wenceslao Lara Orellana, del Partido Liberal, de 63 años, logró 220,786 votos.
Siendo el más votado por el departamento de Cortés, Carlos Alberto Umaña, del Partido Liberal, con 61 años, obtuvo un curul con 228,426 votos.
Roberto Pineda Chacón, también del Partido Liberal, de 61 años, alcanzó un escaño con 224,213 votos.
Por Francisco Morazán, José Salomón Nazar Ordóñez, del Partido Liberal, de 73 años, consiguió un curul con 157,220 votos.
Hugo Rolando Noé Pino (70), del partido Libertad y Refundación (Libre), según los resultados preliminares es electo con 115,135 votos para el período 2026-2030.
Luz Ernestina, del Partido Liberal, con 65 años, obtuvo un escaño con 146,585 votos.
Antonio Rivera Callejas, conocido como “El de los Chocoyos”, del Partido Nacional, con 62 años y diputado desde 2006, logró nuevamente un curul por este departamento.
Por el departamento de Ocotepeque, Fani Noemí Santos, del Partido Liberal, de 60 años, obtuvo un escaño con 18,920 votos.
Mientras que el departamento de Olancho, Samuel García, del Partido Liberal, con 66 años, alcanzó un curul con 28,054 votos.
Carlos Eduardo Cano, del Partido Nacional, de 61 años, es electo con 65,363 votos por el mismo departamento.
En el departamento de Yoro; Melbi Concepción Ortiz, del partido Libertad y Refundación (Libre), de 68 años, logró un escaño con 39,445 votos.