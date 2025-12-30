  1. Inicio
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030

De acuerdo con los resultados del CNE, este grupo de legisladores, cuyas edades son entre los 60 y 73 años, ha logrado un curul en sus respectivos departamentos para el próximo período legislativo

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 09:15
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
1 de 16

Los diputados de mayor edad que formarán parte del Congreso Nacional para el período 2026-2030 provienen de distintos partidos y departamentos del país, según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) de este martes 30 de diciembre. A continuación, el detalle ordenado alfabéticamente por departamento.

 Foto: redes sociales
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
2 de 16

Por el departamento de Atlántida, Alejandro Antonio Canelas Cardona, del Partido Liberal, logró un curul por este departamento a los 60 años de edad, con un total de 47,963 votos.

 Foto: redes sociales
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
3 de 16

Alberto Chedrani Castañeda, del Partido Nacional, de 68 años, obtuvo un escaño con 11,050 votos, por el departamento de Cortés.

Foto: archivo
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
4 de 16

También en la lista del mismo departamento de Cortés, Rolando Contreras, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), alcanzó por primera vez un curul a los 68 años, con 35,903 votos.

 Foto: EL HERALDO
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
5 de 16

José Jaar Mudenat, del Partido Nacional, siendo reelecto, tiene 66 años edad y obtuvo 116,521 votos.
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
6 de 16

Wenceslao Lara Orellana, del Partido Liberal, de 63 años, logró 220,786 votos.

 Foto: EL HERALDO
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
7 de 16

Siendo el más votado por el departamento de Cortés, Carlos Alberto Umaña, del Partido Liberal, con 61 años, obtuvo un curul con 228,426 votos.

 Foto: archivo
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
8 de 16

Roberto Pineda Chacón, también del Partido Liberal, de 61 años, alcanzó un escaño con 224,213 votos.

 Foto: EL HERALDO
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
9 de 16

Por Francisco Morazán, José Salomón Nazar Ordóñez, del Partido Liberal, de 73 años, consiguió un curul con 157,220 votos.

 Foto: EL HERALDO
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
10 de 16

Hugo Rolando Noé Pino (70), del partido Libertad y Refundación (Libre), según los resultados preliminares es electo con 115,135 votos para el período 2026-2030.

 Foto: archivo
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
11 de 16

Luz Ernestina, del Partido Liberal, con 65 años, obtuvo un escaño con 146,585 votos.

 Foto: redes sociales
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
12 de 16

Antonio Rivera Callejas, conocido como “El de los Chocoyos”, del Partido Nacional, con 62 años y diputado desde 2006, logró nuevamente un curul por este departamento.

 Foto: archivo
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
13 de 16

Por el departamento de Ocotepeque, Fani Noemí Santos, del Partido Liberal, de 60 años, obtuvo un escaño con 18,920 votos.

 Foto: redes sociales
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
14 de 16

Mientras que el departamento de Olancho, Samuel García, del Partido Liberal, con 66 años, alcanzó un curul con 28,054 votos.

 Foto: redes sociales
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
15 de 16

Carlos Eduardo Cano, del Partido Nacional, de 61 años, es electo con 65,363 votos por el mismo departamento.

Foto: redes sociales
Los diputados más longevos que integrarán el Congreso Nacional 2026-2030
16 de 16

En el departamento de Yoro; Melbi Concepción Ortiz, del partido Libertad y Refundación (Libre), de 68 años, logró un escaño con 39,445 votos.

 Foto: redes sociales
