Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán

El departamento de Francisco Morazán definió a sus representantes al Congreso Nacional tras el proceso electoral, dando paso a una nueva conformación legislativa marcada por la diversidad partidaria

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 14:29
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
1 de 24

Francisco Morazán ya definió a sus diputados electos al Congreso Nacional, conformando una representación diversa entre los partidos Nacional, Liberal, Libre, Democracia Cristiana y PINU.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
2 de 24

Kilvett Zabdiel Jossua Bertrand Barrientos – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
3 de 24

Arnold Daniel Burgos Borjas – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
4 de 24

Adolfo Ráquel Pineda – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
5 de 24

Iroska Lindaly Elvir Flores – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
6 de 24

Lissi Marcela Matute Cano – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
7 de 24

Saraí Pamela Espinal López – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
8 de 24

Gustavo Enrique González Maldonado – Libre.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
9 de 24

Johana Guicel Bermúdez Lacayo – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
10 de 24

Edgardo Rashid Mejía Giannini – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
11 de 24

Hugo Rolando Noé Pino – Libre.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
12 de 24

Sara Elizabeth Estrada Zavala – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
13 de 24

José Salomón Nazar Ordóñez – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
14 de 24

Kritza Jerlin Pérez Gallegos – Libre.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
15 de 24

María José Sosa Rosales – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
16 de 24

Jhosy Saddam Toscano Ramírez – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
17 de 24

Lucy Michell Guerrero Paz – Libre.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
18 de 24

Oswaldo José Ramos Aguilar – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
19 de 24

Alia Niño Kafaty – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
20 de 24

Clara Marisabel López Pérez – Libre.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
21 de 24

Godofredo Fajardo Ramírez – Democracia Cristiana (DC).

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
22 de 24

José Carlenton Dávila Mondragón – PINU.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
23 de 24

Antonio César Rivera Callejas – Partido Nacional.

 Foto: Redes sociales
Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán
24 de 24

Luz Ernestina Mejía Portillo – Partido Liberal.

 Foto: Redes sociales
