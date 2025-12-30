Galería: quiénes son los 23 diputados electos por Francisco Morazán

Francisco Morazán ya definió a sus diputados electos al Congreso Nacional, conformando una representación diversa entre los partidos Nacional, Liberal, Libre, Democracia Cristiana y PINU.
Kilvett Zabdiel Jossua Bertrand Barrientos – Partido Nacional.
Arnold Daniel Burgos Borjas – Partido Nacional.
Adolfo Ráquel Pineda – Partido Nacional.
Iroska Lindaly Elvir Flores – Partido Liberal.
Lissi Marcela Matute Cano – Partido Nacional.
Saraí Pamela Espinal López – Partido Liberal.
Gustavo Enrique González Maldonado – Libre.
Johana Guicel Bermúdez Lacayo – Partido Nacional.
Edgardo Rashid Mejía Giannini – Partido Liberal.
Hugo Rolando Noé Pino – Libre.
Sara Elizabeth Estrada Zavala – Partido Nacional.
José Salomón Nazar Ordóñez – Partido Liberal.
Kritza Jerlin Pérez Gallegos – Libre.
María José Sosa Rosales – Partido Nacional.
Jhosy Saddam Toscano Ramírez – Partido Liberal.
Lucy Michell Guerrero Paz – Libre.
Oswaldo José Ramos Aguilar – Partido Nacional.
Alia Niño Kafaty – Partido Liberal.
Clara Marisabel López Pérez – Libre.
Godofredo Fajardo Ramírez – Democracia Cristiana (DC).
José Carlenton Dávila Mondragón – PINU.
Antonio César Rivera Callejas – Partido Nacional.
Luz Ernestina Mejía Portillo – Partido Liberal.