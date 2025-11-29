Los alcaldes que ha tenido el Distrito Central en los últimos 30 años

César Castellanos Madrid, del Partido Nacional recordado como el "Gordito" Castellanos, fue uno de los ediles más queridos en el Distrito Central. Inició su cargo en el año 1998, pero el 1 de noviembre de ese año, mientras se transportaba en helicóptero observando los daños causados en Tegucigalpa por el Huracán Mitch, el piloto perdió el control y se estrelló en un cableado eléctrico a la altura del bulevar Fuerzas Armadas. Todos los tripulantes del helicóptero murieron calcinados.