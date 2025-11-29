Los alcaldes que ha tenido el Distrito Central en los últimos 30 años

Tras la victoria de Juan Diego Zelaya, estos son los últimos alcaldes del Distrito Central en los últimos 30 años. Algunos de ellos fallecieron de manera violenta y el pueblo capitalino lloró su pérdida.
Juan Diego Zelaya fue declarado alcalde de la capital hondureña este martes 30 de diciembre.
Jorge Aldana (Libre) ganó las recientes elecciones pudiéndose reelegir. Inició su administración en 2022 y continuará hasta 2030 en caso de ganar la reelección este 30 de noviembre.
Nasry Asfura (Partido Nacional) antecedió a Jorge Aldana y estuvo dirigiendo los hilos de la capital desde el 2014 al 2022, posteriormente buscó la presidencia de Honduras.
Ricardo Álvarez (Partido Nacional) también estuvo dos mandatos en la capital, iniciando en el 2006 y finalizando en el 2014 para buscar la presidencia de Honduras, sin poder lograrlo al perder las elecciones primarias frente a Juan Orlando Hernández.
Miguel Pastor (Partido Nacional) fue el alcalde del Distrito Central para el 2002-2006. Posteriormente en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa fue nombrado como titular de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).
César Castellanos Madrid, del Partido Nacional recordado como el "Gordito" Castellanos, fue uno de los ediles más queridos en el Distrito Central. Inició su cargo en el año 1998, pero el 1 de noviembre de ese año, mientras se transportaba en helicóptero observando los daños causados en Tegucigalpa por el Huracán Mitch, el piloto perdió el control y se estrelló en un cableado eléctrico a la altura del bulevar Fuerzas Armadas. Todos los tripulantes del helicóptero murieron calcinados.
Doctora Vilma Reyes Escalante (Partido Nacional). Esposa de César Castellanos Madrid (QDDG) y asumió la alcaldía luego que el "Gordito" Castellanos falleció como un acto de reconocimiento. Su esposo murió cuando no tenía ni un año de haber sido electo y tomó la Municipalidad de noviembre de 1998 hasta el 2002.
Óscar Roberto "Pelón" Acosta Zepeda (Partido Liberal) estuvo como alcalde de 1994 a 1998 y el 4 de julio de 2019, en las cercanías de la colonia Altos de Miraflores Sur, en Tegucigalpa, fue asesinado. Ha sido el único alcalde liberal en los últimos 30 años.
Nora Gúnera de Melgar (Partido Nacional) fue alcaldesa del Distrito Central 1990 a 1994, siendo la primera mujer al frente de la comuna capitalina y entre 2010 a 2014 fue vicepresidenta del Congreso Nacional. Falleció el 1 de octubre de 2021.